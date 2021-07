Nič več razvrata na olimpijskih igrah? Takšne postelje so dobili (VIDEO)

Med olimpijskimi igrami naj bi bili nekateri športniki in športnice precej dejavni ne samo na športnem terenu, ampak tudi v postelji. A v Tokiu izmenjevanje nežnosti (ali grobosti, kakorkomu pač ustreza) naj ne bi bil najlažji podvig. Športniki bodo namreč spali na posteljah, ki so sestavljenje iz kartona. Čeprav naj bi zdržale težo do 200 kilogramov, menda sil, ki nastajajo ob spolnih odnosih, ne prenesejo, poročajo nekateri mediji. V času koronaepidemije, ko virus skače z osebo na osebo, je to še kako dobrodošlo in deluje preventivno.Koliko postelj se bo sesedlo, bomo šele videli (dobra novica je, da jih je mogoče v celoti reciklirati). Se je pa z ene od njih javil irski gimnastičar. Brez težav je skakal po njej, govorice in poročanja nekaterih medijev, da so antiseks postelje, pa je označil za lažne novice.