Neverjeten incident na šolski tekmi: sumijo, da ima pretres možganov in celo zlom lobanje (VIDEO)

V mestu Lynchburg v ameriški zvezni državi Virginija, se je med državnim prvenstvom v srednješolskem teku zgodil hud incident.

Incident se je zgodil med tekom na 4x400 metrov. Kaelen Tucker je morala izstopiti z dirke, potem ko jo je tekačica udarila v zatilje.

»V zavoju sva se ves čas zaletavala z rokami, po zavoju sem jo uspela prehiteti, nato pa me je udarila s palico,« je po dirki povedal Tuckerjeva.

Opravičila ni dočakala

Tekačica je odstopila iz dirke in so jo odpeljali v bolnišnico zaradi suma, da ima pretres možganov in celo zlom lobanje. Da bi bila zadeva še hujša, se njena napadalka za incident ni opravičila, prav tako ne njen trener.

Organizatorji tekmovanja in šolske oblasti so sprožile preiskavo, da bi ugotovile okoliščine dogodka. Tekačico, ki je kriva za poškodbo, čakajo disciplinski ukrepi, vključno z morebitno izključitvijo iz prihodnjih tekmovanj.