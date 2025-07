Neugodna novica za reprezentanco: Čančar ne bo igral na evropskem prvenstvu

Slovenska moška košarkarska reprezentanca je na Rogli končala prvi del priprav na letošnje evropsko prvenstvo. Iz slovenskega tabora pa so sporočili, da v izbrani vrsti na EP ne bo Vlatka Čančarja, prav tako ne mladega Urbana Krofliča.

Kot so zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije, je Čančar selektorja Sekulića in vodstvo reprezentance obvestil, da po sezoni, v kateri se je večji del ubadal s poškodbo kolena, v letošnjem reprezentančnem poletju ne bo del reprezentance. Ob podpisu pogodbe z milansko Olimpio so mu novi klubski delodajalci pripravili program dela, ki ga bo tako Čančar izvajal v pripravah pred začetkom nove sezone.

Treninge namenili osvežitvi telesne pripravljenosti

So pa reprezentanti dosedanje treninge na Rogli namenili osvežitvi telesne pripravljenosti, kar nekaj časa pa je bilo prav tako namenjenega uigravanju tehničnih ter tudi že taktičnih zamisli strokovnega štaba. Reprezentanca se bo od ponedeljka dalje z nekaj vmesnimi postanki vse do odhoda na prvenstvo pripravljala v Ljubljani. V Katovice bo odpotovala 25. avgusta.

»Občutki ob začetku priprav so odlični. Vedno se je zelo lepo dobiti s fanti iz reprezentance. V uvodnem ciklu priprav je bilo največ poudarka namenjenega fizični pripravi. Skozi različne vaje z žogo smo veliko časa na treningih namenili predvsem teku. Verjamem, da smo osvežili našo pripravljenost ter postavili temelje za nadaljnje delo. Tako bo že v naslednjem tednu vse skupaj veliko lažje,« je dejal Rok Radović.

Šest prijateljskih tekem

Slovenska reprezentanca bo med pripravami na EP odigrala šest prijateljskih tekem. Domačim gledalcem se bo predstavila 8. avgusta ob 20.15 v Stožicah proti aktualnim svetovnim prvakom Nemcem ter 19. avgusta ob 20. uri prav tako v Ljubljani proti Veliki Britaniji. Ob tem bo odigrala tudi štiri gostujoče dvoboje. Reprezentanci Slovenije in Nemčije bosta 10. avgusta v Mannheimu odigrali še povratni obračun, novi tekmi pa bodo slovenski reprezentanti odigrali sredi avgusta, ko bodo gostje latvijske košarkarske zveze.

Slovenija bo 15. avgusta moči merila z Litvo in 16. avgusta v Rigi še z Latvijo. Nekaj dni pred potjo na prvenstvo v Katovice se bodo Slovenci odpravili še v Srbijo. S svetovnimi podprvaki in tretjeuvrščeno reprezentanco zadnjih olimpijskih iger se bodo pomerili 21. avgusta.

EP bo med 27. avgustom in 14. septembrom v Limassolu, Katovicah, Tampereju in Rigi. Slovenija bo igrala v skupini D skupaj z Islandijo, Francijo, Poljsko, Belgijo in Izraelom.