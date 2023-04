Nesreča na testni vožnji pred relijem na Hrvaškem, znani voznik umrl (FOTO)

Irski voznik relija Craig Breen se je danes smrtno ponesrečil med vožnjo za trening pred relijem za svetovno prvenstvo na Hrvaškem, je sporočila njegova ekipa Hyundai.

Kot je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina, se je nesreča zgodila ob 12.40 na lokalni cesti v kraju Lobor. Po prvih podatkih hrvaške policije je voznik v nesreči umrl, sovoznik pa ostal nepoškodovan. Zgodilo se je, ko je dirkalnik zapeljal s ceste in se zaletel v drevo. Hina je dodala, da policijska preiskava še poteka in da uradnih informacij še ni.

Kdo je bil nesrečni voznik? Craig Breen je bil izkušen voznik relija, v WRC je debitiral že leta 2009, v minuli sezoni je zasedel skupno sedmo mesto v svetovnem prvenstvu, medtem ko je po prvih treh letošnjih dirkah v SP zasedel šesto mesto. V karieri se je osemkrat povzpel na stopničke relijev svetovnega pokala, nazadnje februarja letos, ko je na Švedskem zasedel drugo mesto, na relijih WRC pa je dobil 30 hitrostnih preizkušenj.

Neuradne podatke je popoldne potrdil Hyundai. Na twitterju je korejska ekipa sporočila, da se je Breen smrtno ponesrečil, sovoznik James Fulton pa ni bil poškodovan. Pri Hyundaiu so izrazili sožalje družini in prijateljem in dodali, da tragičnega dogodka za zdaj ne bodo več komentirali.