Nepozabni goli kot nekoč Del Boy in Rodney

Dan po sklepnem dejanju evropskega prvenstva je možno opraviti analizo videnega, doseženega in ustvarjenega na euru. Nogomet je resda veliko bolj kompleksen posel, kot se zdi na prvi pogled, toda obenem so osnovna pravila tako preprosta, da jih razume vsak. In vsak vidi, kar šteje največ – dosežene gole. V prvih 50 tekmah do finala eura 2020 so zbrali strelci natančno 140 golov oziroma 2,8 gola na tekmo, kar je zavidljiv dosežek tudi v kontekstu bogate 60-letne zgodovine šampionata. Logično je, da so dosegle največ golov polfinalistke eura Španija, Italija, Danska in Anglija, ki so v seštevku tudi sprožile največ strelov proti nasprotnim vratom, vmes se je pred Anglijo prikradla le Švica, ki sodi med najlepše zgodbe letošnjega turnirja.

Največ golov je padlo med 46. in 60. minuto, veliko tudi med 76. in 90. minute povprečne tekme. Iskanje najlepšega med 140 goli bi bil velik izziv. Če bi vprašali deset navijačev iz desetih različnih držav, ki morda dobili deset različnih odgovorov. Približno enako zahtevno opravilo bi bilo iskati najboljši prizor kultne TV-serije Samo bedaki in konji, v kateri so navduševali Del Boy, Rodney, njuna stric in ded ter drugi, ki so živeli v londonskem predeli Peckham. Peckham tudi dvajset let po koncu serije ostaja zahojen, kot je bil tedaj, eden redkih predelov, do katerega ni možno s podzemno železnico. Od Victorie, ki je bila moja baza v času spektakularnega turnirja, je Peckham oddaljen uro hoda, za dva funta pa dobrih deset minut z vlakom, torej ne leži daleč. Londonski župan Sadiq Khan je tamkajšnjim prebivalcem resda obljubil metro, toda nanj čakajo približno tako dolgo kot nekoč Del Boy in Rodney na posel svojega življenja. »V tem času naslednje leto bova milijonarja!« bi dodala Trotterja. Nevideno tudi za Copacabano V Londonu in drugod smo videli veliko golov, kot so nekoč v Londonu in drugod posneli veliko smešnih prizorov. Težko bi bilo našteti najbolj smešne situacije, tako kot je težko našteti najlepše gole. Sam bi tehtal med Del Boyjevim dvorjenjem nemški turistki v legendarni »francoščini« in njegovim padcem mimo šanka, po katerem smo videli tipičen »trigger face« njegovega prijatelja. Euro ponuja še zahtevnejše izzive. Patrick Schick je zabil velemojstrski gol Škotom s polovice igrišča, Luka Modrić gol z zunanjim delom stopala, kakršnih ne učijo več niti na Copacabani, tudi nasprotni napad Portugalske v tekmi z Nemčijo, ki ga je kronal Cristiano Ronaldo, sodi v učbenike. Morda bi umestil na vrh gol danskega vingerja Mikkela Damsgaarda – dosežen je bil s prostega strela in tovrstni goli so vselej spektakularni, hkrati na najvišji ravni, v polfinalni tekmi z Anglijo. Ob tem je bil prav ta gol dosežen na enak način kot večina poslov, ki sta jih začela Del Boy in Rodney – na sporen način, Danci naj bi bili postavljeni preblizu angleškega živega zidu, toda o tem ob naslednji priložnosti. Razplet obeh zgodb je bil podoben. Resda odličnim Dancem se ni uspelo prebiti v finale – pokopala jih prav tako polemična enajstmetrovka –, brata Trotter pa nista obogatela vsem Delovim zvijačam navkljub. Morda kdaj drugič, nogomet namreč ponuja vedno nove izzive. Bonjour do naslednjega eura, bi sklenil Del.

