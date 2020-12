Nenadoma je umrl eden najboljših atletov v BiH, športna javnost šokirana

Balkanski in državni prvak

Športna in življenjska drama

Iz BiH prihajajo žalostne novice. Atletje umrl v 28. letu. Po neuradnih podatkih od srčnega napada. »Novica o smrti mladega športnika iz BiH je prizadela njegove številne športne kolege, ki so ne morejo verjeti prezgodnjemu slovesu 27-letnika iz Vzhodnega Doboj. Junuzović je na uličnih tekih osvajal medalje in zbiral denar za nakup športne opreme. Kmalu zatem poročajo mediji podpisal je tudi sponzorsko pogodbo, s čimer si je zagotovil mesečno štipendijo in opremo, v karieri pa je s svojim klubom osvojil številne naslove. Novico je potrdil njegov brat,« piše klix.ba.Junuzović je na prvih evropskih igrah v Bakuju leta 2015 osvojil tretje mesto na 3000 metrov z ovirami in bil v isti disciplini tudi balkanski prvak. Bil je tudi prvak BiH na 3000 metrov, 5000 metrov, 8000 metrov v krosu in 10.000 metrov.Konec leta 2017 je doživel pravo športno in življenjsko dramo, kasneje je vse opisal medijem. »Šel sem k zdravniku in dali so mi napačno injekcijo, dobil sem okužbo in dobesedno sem se boril za življenje. 45 dni sem bil v bolnišnici v Tuzli, celotno leto mi je propadlo. Ko sem prišel iz bolnišnice, so mi zdravniki rekli, da dve leti ne bom mogel hoditi, po dveh mesecih pa sem postal državni prvak in se z bliskovito hitrostjo vrnil tja, kamor spadam.«