Nekoč z Liverpoolom, zdaj v družbi Dolenjcev

Celo navijačem Olimpije je težko gledati razpad sistema v Mariboru, kjer spremljajo nazadovanje nekdanjega slovenskega giganta iz tedna v teden. Razplet 13. kola 1. SNL je potrdil, da Štajerci ne hodijo po pravi poti, potem ko so v tekmi z Domžalami doživeli popoln razpad sistema (0:3). »Poskusili smo vse, na voljo imamo le še denarno kaznovanje akterjev,« je napovedal trener Damir Krznar.

Šov Mure v Sežani Izidi 14. kroga – Maribor: Domžale 0:3 (Mutavčić 35., Jo. Pišek 48., Jakupović 71; RK Sikošek 47, Kronaveter 52., oba MB), CB 24 Tabor Sežana: Mura 0:4 (Balažič 19., Klepač 25., 33., Beganović 28.), Gorica: Olimpija 0:0, Bravo : Celje 1:0 (Flakus Bosilj 10.), naprej danes ob 16.00 od 46. minute, Kalcer Radomlje – Koper danes ob 17.30. Pari 15. kroga, petek: Domžale – Gorica (17.30); sobota: Tabor – Radomlje (15), Celje – Maribor (20.15); nedelja: Olimpija – Koper (15), Mura – Bravo (17.30).

Maribor je po tretji zaporedni ničli (Koper, Olimpija, Domžale) na dnu, četudi je v resnici na sredini lestvice, njegova realnost je pokalni derbi na vse ali nič z drugoligašem iz Novega mesta. Če so Štajerci pred le nekaj leti preživljali jesen v družbi Chelseaja, Schalkeja, Sportinga in Liverpoola, bo 9. novembra na sporedu njihova tekma sezone s Krko!

V Spodnji Šiški so tekmo zaradi dežja prekinili po prvem polčasu. FOTO: Voranc Vogel

»Nedopustno je, da igralci niso spoštovali dogovora in navodil pri prostih strelih in smo tako prejeli gol. Ob tem smo bili nezbrani tudi pri naših prekinitvah, po eni od njih smo prejeli rdeči karton po nasprotnem napadu in gol … V zadnjem času smo zaman poskušali prebuditi igralce na različne načine. Preostane nam še finančna kazen, moštvo moramo namreč resetirati, zanesljivo bodo nujni določeni rezi,« je bentil hrvaški trener na mariborski klopi Krznar.

Že v prvem polčasu so premogli več energije gostje iz Domžal, izvedli lepo akcijo iz kota, ki jo je z roba kazenskega prostora lepo kronal Mirko Mutavčić. Ko sta bila v prvih minutah drugega polčasa izključena Gregor Sikošek (47.) in Rok Kronaveter (52) – prvi je zamudil in je preprečil kontro, drugi pa je storil pobalinski prekršek za drugi rumeni karton –, je bilo jasno, da mariborski stroj ne deluje, kot bi moral, da so nogometaši razrvani in nezbrani ter da je nekaj narobe. Kaj, bosta morala ugotoviti Krznar in športni direktor Marko Šuler, ki je selekcioniral igralski in strokovni kader.

Prva liga Telemach Olimpija 14 11 1 2 25:15 34 Koper 13 8 1 4 20:11 25 Celje 13 7 4 2 20:15 25 Mura 14 6 5 3 27:19 23 Domžale 14 4 6 4 20:18 18 Maribor 14 5 2 7 21:22 17 Bravo 13 4 2 7 14:11 14 Gorica 14 2 5 7 11:18 11 Radomlje 13 2 5 6 11:24 11 Tabor 14 1 5 8 9:25 8

Štajerci se bodo morali manj ukvarjati z Zlatkom Zahovićem, več pa s sabo in se dogovoriti, kako naprej. Brez »dogovora« so ostali tudi akterji tekme v Spodnji Šiški, ki jo je prekinil močan dež. Dvoboj Brava in Celja bodo nadaljevali danes, in sicer od 46. minute pri vodstvu Šiškarjev z 1:0.