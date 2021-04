Nekdanji selektor Slovenije v smrtni nevarnosti? Domačim se je oglasil kar sam

Srbski mediji so poročali, da je zdravstveno stanje Slaviše Stojanovića, nekdanjega slovenskega nogometnega selektorja in trenerja Domžal, Celja in beograjske Crvene zvezde, zdaj pa stratega Levskega iz Sofije, ki se je v Bolgariji okužil z novim koronavirusom, kritično in da se bori za življenje A novice Srbov so pri Levskem zanikali. V uradnem sporočilu na njihovi spletni strani so zapisali, da špekulacije ne držijo in da je njegovo stanje še naprej stabilno. »Stojanović nadaljuje zdravljenje v bolnišnici, tam bo ostal še najmanj en teden. Novice, da je v smrtni nevarnosti, pa ne držijo. Upamo, da se bo čim prej pozdravil in se vrnil med nas.«Ob tem bolgarski portal Topsport dodaja, da se je Slaviša javil svojim najbližjim. »Stojanović je po seriji paničnih informacij iz Srbije kar osebno pomiril sorodnike in prijatelje z besedami, da je relativno dobrega zdravja.«