Nekdanja številka 1 ženskega tenisa: »Zdaj se začenja najtežji del mojega življenja«

Nekdanja številka 1 ženskega tenisa Simona Halep je bila pozitivna na dopinškem testu med letošnjim odprtim prvenstvom ZDA avgusta v New Yorku. Enaintridesetletna Romunka je začasno že suspendirana.

Analize odvzetega vzorca so pri igralki potrdile prisotnost prepovedane snovi FG-4592 (roksadustat), ki vzpodbuja nastajanje hemoglobina in eritrocitov in je na seznamu prepovedanih sredstev Svetovne protidopinške agencije.

Novico o začasnem suspenzu je na spletni strani že potrdila tudi Agencija za teniško integriteto (ITIA).

Bo to konec Romunkine kariere?

Igralki zdaj grozi dolgoletni suspenz, ki bi glede na starost bržkone pomenil tudi konec kariere.

Halepova, zmagovalca odprtega prvenstva Francije 2018 in Wimbledona 2019, je letos v New Yorku izpadla že v uvodnem krogu.

Na svetovni jakostni lestvici je trenutno na devetem mestu. V karieri je slavila na 24 turnirjih in samo z nagradami zaslužila več kot 40 milijonov dolarjev.

Šokirana Romunka se bo borila za resnico

Na novico se je odzvala tudi igralka in dejala, da je šokirana: »V vsej svoji karieri na prevaro nikoli nisem pomislila, saj je to v nasprotju z vsemi vrednotami, s katerimi sem odraščala. Trenutno se v tej situaciji počutim prevarano in povsem zmedeno,« je na Twitterju zapisala Romunka.

»Zdaj se začenja najtežji del mojega življenja. Boj za resnico. Obveščena sem bila o pozitivnem testu, gre za roksadustat v ekstremno majhnih količinah,« še meni igralka, ki pravi, da se bo borila do konca in da bo skušala dokazati, da omejenega sredstva zavestno ni vzela. Kot pravi, v karieri ne gre vedno za naslove in denar. Tukaj sta v igri njena čast in ugled, pa tudi ljubezen do tenisa, ki je v njej rasla zadnjih 25 let.