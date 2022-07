Nedelja za spomin na Nikija Laudo

Slovenski ljubitelji formule 1 se že od nekdaj razveselijo velike nagrade Avstrije in mnogi bodo tudi to nedeljo na tribunah dirkališča v Spielbergu. Nanj jih veže bližina, a tudi tradicija elitnega avtomobilističnega športa pri naših severnih sosedih. Avstrija je doslej prispevala 16 voznikov v svetovno prvenstvo F1, proslavila štiri naslove prvaka in zmage na 41 preizkušnjah. Povsem drugače kot Madžari, ki bodo gostili dirko 31. julija: njihov edini adut v zgodovini je bil Zsolt Baumgartner, ki je nastopal v letih 2003 in 2004 in osvojil eno samo točko. Če upoštevamo šampionska zmagoslavja ...