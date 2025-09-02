Neda umrla le sedem dni po tem, ko je postala mamica Danice. Zdaj znano, zakaj

Nenadna smrt znane judoistke Nede Davidović je Srbijo pahnila v žalovanje. Stara je bila komaj 29 let, vse skupaj pa je še bolj žalostno, ker je Neda pred sedmimi dnevi rodila deklico Danico.

Zdaj znan vzrok smrti

Kmalu po porodu so se začele težave, nesrečna športnica se je pritoževala nad hudimi glavoboli, nato pa se je zgodila tragedija. Nenadoma je umrla zaradi posledic kapi, je navedel Telegraf.

Neda Davidović je imela uspešno kariero v judu, osvojila je številne medalje na državnih in mednarodnih tekmovanjih, zelo zgodaj pa je začela tudi trenirati. Največji uspeh je dosegla leta 2023, ko je z judo klubom Tamiš osvojila bron na članskem ekipnem prvenstvu v Srbiji.