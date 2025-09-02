ŽALOST

Neda umrla le sedem dni po tem, ko je postala mamica Danice. Zdaj znano, zakaj

Znana judoistka je bila stara komaj 29 let.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ui
Odpri galerijo
Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ui

M. U.
02.09.2025 ob 18:37
02.09.2025 ob 18:40
M. U.
02.09.2025 ob 18:37
02.09.2025 ob 18:40

Poslušajte

Čas branja: 1:01 min.

Nenadna smrt znane judoistke Nede Davidović je Srbijo pahnila v žalovanje. Stara je bila komaj 29 let, vse skupaj pa je še bolj žalostno, ker je Neda pred sedmimi dnevi rodila deklico Danico.

Zdaj znan vzrok smrti

Kmalu po porodu so se začele težave, nesrečna športnica se je pritoževala nad hudimi glavoboli, nato pa se je zgodila tragedija. Nenadoma je umrla zaradi posledic kapi, je navedel Telegraf.

Neda Davidović je imela uspešno kariero v judu, osvojila je številne medalje na državnih in mednarodnih tekmovanjih, zelo zgodaj pa je začela tudi trenirati. Največji uspeh je dosegla leta 2023, ko je z judo klubom Tamiš osvojila bron na članskem ekipnem prvenstvu v Srbiji.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

smrt Srbija slovo judo Neda Davidović

Priporočamo

Janšev Žan Mahnič »gentlemansko pristal«, Faila Pašić umaknila tožbo
Jasna Kuljaj razkrila resnico o Sašu Hribarju (VIDEO)
36-letni irski pohodnik se je odpravil na Triglav. Ni se končalo dobro (FOTO)
Znani Slovenec s tiralice za gradnjo luksuzne soseske na Viču izdal za 35 milijonov evrov obveznic

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Komentarji:

Priporočamo

Janšev Žan Mahnič »gentlemansko pristal«, Faila Pašić umaknila tožbo
Jasna Kuljaj razkrila resnico o Sašu Hribarju (VIDEO)
36-letni irski pohodnik se je odpravil na Triglav. Ni se končalo dobro (FOTO)
Znani Slovenec s tiralice za gradnjo luksuzne soseske na Viču izdal za 35 milijonov evrov obveznic

Izbrano za vas

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.