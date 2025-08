Ne samo s športniki, poglejte, s katerim zvezdnikom se je Dončić tokrat družil (VIDEO)

Luki Dončiću v tem poletju zagotovo ni dolgčas. Veliko je treniral, kar je opaziti tudi na novih fotografijah, na katerih je videti bolj suh. Ta vikend je sklenil novo pogodbo z ekipo Los Angeles Lakers, ki mu bo prinesla lepo vsoto denarja, obiskal pa je tudi koncert glasbene skupine Backstreet Boys. Ob tem je imel tudi priložnost, da se pogovori s članom te skupine, Brianom Littrellom.

Dončićevo in Littrellovo kramljanje je bil ujeto tudi v objektiv kamere. Video so objavili na uradnem profilu skupine na Instagramu. Da je bil med pogovorom podobno visok kot slovenski košarkar, se je pevec povzpel kar na mizo. O čem je tekla beseda, v objavi niso razkrili, a zdi se, da sta bila »na meniju« glasba in košarka.

Veliko se bo Dončiću dogajalo tudi v prihodnjih tednih. Zdaj se bo namreč pridružil slovenski košarkarski reprezentanci, ki jo čaka evropsko prvenstvo, ki bo potekalo od 27. avgusta do 14. septembra. Naša reprezentanca bo šla na prvenstvo precej oslabljena, saj na njem ne bodo igrali Vlatko Čančar, Žiga Samar in Josh Nebo.