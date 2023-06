Ne razmišlja o dopustu, ampak samo o dveh tekmah

S 190 centimetri in 85 kilogrami je Jaka Bijol steber reprezentančne in klubske obrambe. V serie A je bil eno odkritij sezone, za Udinese je igral 32 tekem in dosegel tri gole, po eni sezoni v Vidmu ga povezujejo z nogometnimi velikani, ki bi zanj odšteli prek 10 milijonov evrov, na kolikor je ocenjena njegova vrednost. Tudi v ekipi Matjaža Keka je Bijol nepogrešljiv člen, kljub le 24 letom je nanizal 37 reprezentančnih tekem in je eden stebrov nove generacije, ki je v slovenski nogomet vrnila optimizem in upanje na preboj na velik turnir.

Jaka, za vami je klubska sezona, v kateri ste naredili velik korak naprej. Ste zadovoljni z njo?

»Rezultatsko je bila sezona le delno uspešna, v drugem delu smo storili preveč napak. Na začetku je kazalo bolje, tako da z uvrstitvijo (Udinese je zasedel 12. mesto, op. a.) ne moremo biti zadovoljni. Iz osebnega vidika pa ni bilo slabo, serie A predstavlja visoko raven, a sem se v njej dobro znašel.«

Po prestopu iz CSKA v Udinese ste rusko ligo zamenjali za serie A. To je vsaj stopnička višje, a ste se že v prvi sezoni uveljavili kot eden ključnih akterjev ekipe.

»Vedno je mogoče igrati še boljše, a moram biti realen, zadovoljen sem s sezono. Nisem zamenjal le lige, hitro sem se navadil tudi na menjavo iz centralnega vezista v centralnega branilca, kar mi ni povzročalo težav.«

Od blizu spremljate preporod italijanske lige v zadnjih sezonah, letos so predstavniki iz serie A (Roma, Fiorentina, Inter) igrali v vseh treh evropskih finalih.

»Lepo je videti, da so bili italijanski klubi uspešni, tudi to je potrditev, da se v naši ligi igra kvaliteten nogomet in da se lahko merimo z najboljšimi. Škoda, da niso osvojili lovorike, čeprav so bili blizu.«

Pri slovenski reprezentanci je Jaka Bijol (desno) že dolgo med pomembnimi aduti selektorja Matjaža Keka. FOTO: Tomi Lombar

Proti kateremu napadalcu v serie A je najtežje igrati?

»To je Napolijev Victor Osimhen, gre za izjemnega napadalca, ki je fizično dominanten, proti njemu se je težko boriti, dober je tudi z žogo. Statistično je imel odlično sezono, veliko pa naredi tudi za ekipo, kar se v številkah ne vidi. Je razred nad ostalimi napadalci, proti katerim sem igral v sezoni.«

Pred vami sta pomembni reprezentančni tekmi, na katerih bo treba nadgraditi šest točk. Čutite optimizem?

»Vsi se zavedamo, da je bilo jeseni dragoceno osvojiti vseh šest točk, tekma s Kazahstanom se zdaj kaže za zelo pomembno. Finska in Danska sta še uglednejša tekmeca, ki igrata kakovosten nogomet, v naši igri bomo morali storiti še korak naprej.«

Imate deset dni reprezentančnih treningov, toliko časa za uigravanje ponavadi nimate. Čemu boste namenili posebno pozornost?

»Ta odgovor prepuščam selektorju Matjažu Keku. V zadnjih letih smo zgradili močno ekipo, ki se dobro ujame tako na igrišču kot ob njem in na tem bomo gradili še naprej. Se dobro poznamo, moramo pa ostati osredotočeni na našo igro in čim manj razmišljati o tekmecih.«

Prva naloga bo Finska, neugodna reprezentanca, ki je dobro uigrana. Poznate njen način igre?

»Imamo dovolj časa, naš strokovni štab nam bo pripravil nujne informacije in navodila, igralci pa jim moramo le slediti.«

Zatem prihaja spektakel z Dansko v razprodanih Stožicah. Za takšne tekme športniki živite, kajne?

»Zagotovo, ta tekma bo nekaj posebnega, z velikim nabojem bomo šli v dvoboj z Dansko. Vsi vemo, kaj nam ta tekma lahko prinese, verjamem pa, da bo tudi vzdušje takšno, kot ga v Stožicah že zelo dolgo ni bilo. Tekme se že veselim.«

Igrate v Vidmu, Slovenija je blizu, domači kraji pa le nekaj ur vožnje stran. Kako pogosto se vračate domov?

Ne ravno vsak vikend, a sem zelo pogosto doma. Če gre za posebno priložnost, sem v avtu tudi po treningu in se odpeljem domov, zvečer pa sem že nazaj v Vidmu. To je gotovo dobrodošlo, v Vidmu se dobro počutim in če ti neko okolje ustreza, se to pozna tudi pri igri.

Vaša sanjska destinacija, ko bo napočil čas za prestop?

»Kjerkoli se bo pokazala stopnička višje, torej dober evropski klub, ki bi se boril za vrh in lovorike, morda v angleški ligi. Toda življenje te vedno pelje v drugo smer, kot si zamisliš, zato težko kaj napovem.«

Kam se odpravljate na dopust?

»Ničesar še nisem rezerviral, ostajam osredotočen na Finsko in Dansko. Po tem bom zagotovo vzel kakšen teden za oddih, da si resetiram glavo, nato pa bo treba začeti trenirati, saj me kmalu čakajo prve priprave s klubom.«