Ne moreta vedno priti Rogla ali Pogi

Vodenje dirke je stresen posel, kolesarska karavana je vseskozi v gibanju in neprestano prihaja v stik z zunanjimi dejavniki, navijači tik ob cestah in nevarnostmi na njih. Marsikaj gre lahko narobe, zato si tudi direktor dirke po Sloveniji Bogdan Fink vedno oddahne, ko vsi tekmovalci varno prispejo v cilj v Novem mestu. Tako je bilo tudi letos, ko je slovenski krog praznoval 30-letnico prve izvedbe.

Za vami je še ena dirka po Sloveniji, lahko rečeva, da je bila spektakularna, praznična, a brez nekaterih težav, zmede na zadnjem krožišču v Postojni, poleta poznejšega zmagovalca Filippa Zane s ceste med spustom s Kolovrata in nazadnje kraje koles ekipe Euskaltel Euskadi izpred hotela v Ljubljani ni šlo?

»Zelo smo zadovoljni z letošnjo dirko, težave so in vedno bodo na kolesarskih dirkah. Lahko gledamo na naš dogodek kot na nekaj težav ali pa kot na izjemen teden, ki je ob traso privabil ogromno gledalcev. Ti so s številnimi slovenskimi zastavami s seboj prinesli izjemen občutek pripadnosti, pozitiven čustven naboj.«

Kako ste Primoža Rogliča prepričali, da je bil podeljevalec najboljšim po sklepni etapi v Novem mestu?

»Mojca Novak je zaključila svoje delo kot predsednica prireditvenega odbora dirke in predsednica Adrie Mobil. Ogromno je naredila za to, da so naši fantje dobili priložnost, da so odšli v tuje profesionalne ekipe. Primož tega ni pozabil, zato smo mu izjemno hvaležni. Vemo, da si ga po zmagi na Giru želijo vsi, zelo cenimo njegovo pripadnost Adrii Mobil in dirki po Sloveniji, brez katere morda ne bi bil tam, kjer je danes. Zmaga leta 2015 je bila zanj odskočna deska v svetovno serijo.«

Nazadnje je na dirki po Sloveniji dirkal in zmagal leta 2018. Se obeta njegova vrnitev?

»To je redno vprašanje, se obeta, dogovarjamo se, a se moramo nečesa zavedati. Gre za najboljše kolesarje na svetu, ki ne morejo vedno priti, četudi si želijo dirkati doma. To sta povedala tudi Tadej Pogačar in Matej Mohorič. Včasih ne gre, kar moramo vzeti v zakup. Tudi v nogometni, košarkarski, rokometni ali hokejski reprezentanci kdaj ne nastopi prvi igralec, a je to še vedno naša reprezentanca.«

Pred vrati je DP, na katerem bo Adria Mobil branila naslov cestnega prvaka Kristjana Korena. Kakšne so ambicije?

»Res branimo lovoriko, a če bo prišel Pogačar, bomo v težavah. Svojo priložnost bomo iskali v presenečenju.«

Kaj pa pričakujete od slovenskih fantov na Touru, na katerega gredo zagotovo Pogačar, Mohorič in Luka Mezgec?

»Lukova zgodba je znana, zaključne akcije bo pripravljal Dylanu Groenewegnu. Matej bo napadal etapne zmage in menim, da mu bo uspelo. Zelo pametno stopnjuje formo, to je pokazal tudi v Novem mestu. Na koncu pa bo Tadej gladko osvojil rumeno majico.«