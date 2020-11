Ne morejo mu povedati, da Diega ni več: Bila sta kot oče in sin

Smrt nogometnega zvezdnika Diega Maradone je pretresla ves nogometni in športni svet. A človek, ki je imel ključno vlogo pri naslovu svetovnih prvakov Argentine leta 1986, še ne ve, da je Maradona umrl. Carlosu Bilardu svojci zaradi težke bolezni še niso povedali za žalostno novico.



Zdaj 82-letni Bilardo, nekdanji trener, ki je kot selektor pod vodstvom Maradone na igrišču Argentini priigral drugi in doslej zadnji naslov svetovnih prvakov, je hudo bolan. Zato mu svojci novice o tem, da je v sredo v 61. letu starosti umrl eden največjih nogometašev vseh časov, niso sporočili, ker mu želijo prihraniti razburjenje. »Ne moremo mu povedati, da Diega ni več. Bila sta kot oče in sin,« je lokalni radijski postaji Radio Provincia dejal selektorjev brat Jorge Bilardo. Povedal je, da njegov brat živi v stanovanju v Buenos Airesu, kjer zanj skrbi medicinsko osebje. V njegovi družini so zaradi slabega zdravstvenega stanja Maradone že imeli pripravljene posebne varnostne ukrepe za ta primer. »Medicinski sestri smo naročili, naj takoj ugasne televizijo, če bo Maradona umrl. To je res storila, Carlosu smo pojasnili, da gre za tehnično okvaro,« je dejal njegov brat.



Carlos Bilardo je Argentino vodil na treh SP, prvič leta 1982. Po naslovu prvakov leta 1986 se je z moštvom tudi leta 1990 uvrstil v finale, kjer pa je Argentina izgubila z Nemčijo.