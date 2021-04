Ne boste verjeli, kakšno plačo ima Čeferin: znano, koliko je zaslužil lani

Predsednik Uefeje dobil bitko z najbogatejšimi nogometnimi klubi na svetu, potem ko mu je uspelo preprečiti izvedbo superlige, ki je propadla v pičlih 48 urah. Medtem je v javnost priplaval podatek o njegovi visoki plači, ki jo prejema kot predsednik Uefe. Tuji mediji pišejo, da znaša 2,2 milijona evrov.Italijanski portal Calcio & finanza je po povzemanju medijev razkril, da je Čeferin samo lani, v obdobju pandemije novega koronavirusa, na račun letne plače prejel 2,200.000 evrov. To naj bi bilo celo 450.000 evrov kot leta 2019.Čeferin pa menda ni edini znotraj Uefe , ki se mu je med pandemijo zaradi dodatkov zvišala plača. Generalni sekretar, Grkje na račun prejel 1,230.000 evrov oziroma 164.000 evrov več v primerjavi z eno sezono prej.Zanimivo pa je, piše italijanski portal, da se je članom izvršnega odbora plača znižala za 20 odstotkov ravno zaradi koronakrize, a so ti v znižanje privolili prostovoljno. Plače podpredsednika in preostalih članov izvršnega odbora pa so bile nižje za približno 12.500 evrov (250 tisoč evrov v 2018/19) oziroma osem tisoč evrov (160 tisoč evrov v 2018/19).