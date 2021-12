Ne boste verjeli, kaj bo jutri v Ljubljani počel Tadej Pogačar

Slovenska kolesarja iz svetovne serije Tadej Pogačar in Luka Mezgec sta med prijavljenimi tekmovalci za pokal Slovenije v ciklokrosu, po informacijah portala prijavim.se. Gre za drugo tekmo slovenskega pokala v tej priljubljeni disciplini, ki bo ob dnevu samostojnosti potekala v Ljubljani v bližini hipodroma Stožice.

Organizatorji tekmovanja, Kolesarsko društvo Rog, so že pred časom predstavili traso, ki bo potekala v parku med hipodromom Stožice, Savo in Štajersko cesto ter ustreza pravilom Mednarodne kolesarske zveze (Uci) in pravilniku Kolesarske zveze Slovenije, piše prijavim.se. Krog bo dolg 2,3 km, potekal pa bo po makadamu, mivki ter travi s številnimi ovirami in stopnicami.

Tekmovalni spored se bo začel ob 11.30 z dirkami mlajših kategorij, člani in mlajši člani pa se bodo skupaj na pot podali ob 13. uri. Dirka bo dolga 50 minut in en dodatni krog. V vseh kategorijah je prijavljenih 127 tekmovalcev in tekmovalk. Glede na veljavne ukrepe v državi v boju z zajezitvijo okužb z novim koronavirusom gledalci od blizu ne bodo mogli spremljati preizkušnje.

Zaradi ne ravno najboljše vremenske napovedi, se obeta zanimiva in blatna preizkušnja, na kateri bo svoje znanje v obvladovanju kolesa predstavil tudi dvakratni zmagovalec Toura in tudi nekdanji državni prvak v ciklokrosu (2018) Pogačar (UAE Team Emirates). Družbo mu bo iz svetovne serije delal Mezgec (BikeExchange Jayco), ki je nekdanji državni prvak v cestnem, gorskem kolesarstvu in ciklokrosu (2017). Ob njiju bodo na startu med skupno 17 tekmovalci med elito in mlajšimi člani tudi Matevž Govekar (Tirol KTM), Anže Skok (Ljubljani Gusto Santic), hrvaški državni prvak na cesti Viktor Potočki (Ljubljana Gusto Santic) ter zmagovalec prve tekme za pokal Slovenije novembra v Dolenjskih Toplicah in aktualni državni prvak v olimpijskem krosu Mihael Štajnar (mebloJOGI Pro-Concrete).

Med prijavljenimi v ženski konkurenci je po daljši odsotnosti zaradi poškodbe tudi Urša Pintar (Ale BTC Ljubljana, od prihodnjega leta UAE Team Emirates), ki se bo pomerila še s šestimi kolesarkami na startni listi.

V nedeljo bo sicer v svetovnem pokalu potekala tudi težko pričakovana dirka v Dendermondeju v Belgiji, na kateri se bodo poleg največjih imen v ciklokrosu prvič skupaj v tej sezoni pomerili tudi Belgijec Wout Van Aert, Nizozemec Mathieu van der Poel in Britanec Tom Pidcock.