Navijati za Rogliča ali Pogačarja? Luka s posebnim sporočilom za Slovence

Zaključek še ene dirke po Franciji, ni bil poseben le za velikega zmagovalca, temveč za slehernega kolesarja v karavani. Biti na cilju v Parizu je vedno posebno doživetje, v zadnji etapi je vedno čas za sproščene pogovore, za čestitke in objeme. Zadovoljen po še enem končanem Touru je bil tudi slovenski šprinter, ki je v zadnji etapi na Elizejskih poljanah osvojil četrto mesto.Mezgec se je v objavi pod fotografijo, na kateri se je skupaj s Pogačarjem in Matejem Mohoričem spomnil tudi na Primoža Rogliča , zahvalil ekipi Green Edge za sijajne tri tedne, užival je v trdem delu. Zapisal je, da jim je včasih sicer zmanjkalo sreče, a to je pač kolesarstvo.»In če se ozrem k svojim rojakom: uspelo vam je spet nekaj zgodovinskega. Čestitke Tadeju za drugo zaporedno zmago! Šampion od glave do pete. Vsa čast tudi Mateju Mohoriču za dve etapni zmagi. Sanje se lahko uresničijo,« je zapisal izkušeni Mezgec, nato pa se tudi sam spomnil še na Rogliča, ki je po padcu moral dirko končati predčasno. »Kolesarstvo je včasih zelo kruto. Toliko žrtvovanja, na koncu pa je vsega konec v množičnem padcu ali zaradi bolezni. To so stvari, ki jih ne moremo nadzirati ali predvideti. Sem pa prepričan, da se boš spet vrnil na vrh!«»Vsi smo tekmeci na kolesu, a prijatelji, ko stopimo s kolesa. Na dirki si vsak želi priti do čim boljše pozicije, a ko prečkamo ciljno črto, si vselej čestitamo in smo veseli drug za drugega. Zato vsem v Sloveniji, ki se delijo na Rogličeve in Pogačarjeve navijače sporočam, naj ne bodo smešni in navijajo za oba. Uživajte v trenutkih slovenskih uspehov, ne glede na to, kdo zmaguje.«