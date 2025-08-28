Nasprotna stališča v primeru Fabjan: Udaril jo je tako močno, da je "tri metre letela po zraku"

Slovenski judo je še vedno povsem v senci primera Marjan Fabjan. Zoper trenerja je vloženih šest ovadb in še večje število prijav, je razkrila oddaja Tarča na Televiziji Slovenija. Očitki so hudi, drugi tekmovalci navedbe o psihičnih, fizičnih in spolnih zlorabah zanikajo.

Še vedno v javnosti anonimne športnice, ki pa so podale prijave na policiji, so v izpovedih za oddajo trenerja obsodile različnih oblik spolnih zlorab, šokantna ravnanja in zahteve, vse do posilstva in ponujanja alkoholnih pijač mladoletnim.

O tem, zakaj so dopustile dejanja in se jih niso odločile prijaviti, je ena izmed njih slikovito razložila: »Zame osebno je bil oče, mama, trener ... Bog. Imeli smo strahospoštovanje in v tem trenutku si tako zlomljen, da se taki avtoriteti nisi sposoben upreti.«

Fabjan vztraja, da je nedolžen

Ena od tekmovalk je kot športnico, ki naj bi bila deležna tovrstnih praks, omenila tudi olimpijsko prvakinjo Urško Žolnir, ki pa je takšne prakse trenerja pisno zanikala. Vseskozi trenerju ob strani stoji tudi nosilka olimpijske kolajne Ana Velenšek, spolne zlorabe zanika tudi prva med nosilkami kolajn iz celjskega Sankakuja Petra Nareks.

Trenerju nekdanji judoisti očitajo tudi fizično in psihično zlorabo, udarce, brce, ....»Na treningih nikoli ni bilo nasilja. Vse to so nujni prijemi za uspeh. Nikoli ni šlo za škodoželjna dejanja. V judo uspe športnik, ki je psihofizično močnejši in naši prijemi so uspešni,« je dejala Nareks, ki Fabjanu že dolga leta pomaga tudi kot trenerka in da ima zato dober pregled nad dogajanjem.

Fabjan vztraja, da je nedolžen. Očitno ima tudi močno podporo staršev v klubu, saj so ti svoje otroke trenerju za priprave v Izoli množično zaupali tudi letos poleti.

Nekdanji judoist Marko Žgajner, ki je pomagal kot sparing partner Luciji Polavder, pa trdi, da je je bil v stiku z žrtvami Marjana Fabjana in da je bil sam priča dogajanju v klubu. Na prijave je letos na sestanku opozoril tudi predsednika zveze Bogdana Gabrovca, ki da mu je priznal, da pozna dogajanje in da naj bi mu slednji potrdil dogodek z EP 2003, ko naj bi Fabjan udaril Nareksovo tako močno, da je "tri metre letela po zraku". Naštel je še druge oblike nasilja.

Tekmovalka je to zanikala in Žgajnarju očitala, da naj ne ocenjuje metod v vrhunskem športu, saj, da takih treningov ni bil nikoli deležen. Gabrovec je sestanek priznal, a zatrdil, da je opis dogajanja s strani Žgajnerja prirejen.

»Kar sem jaz videla, je bilo zame fizično in verbalno nasilje. Žal mi je, da tekmovalke iz tega okolja tega ne vidijo tako,« pa je v oddaji ocenila nekdanja tekmovalka Bežigrada, zdaj pa članica IO JZS Raša Sraka Vukovič, ki je nakazala, da tudi športniki lahko na delo v klubu gledajo na povsem drugačen način, a zanjo so pri Sankakuju prestopili meje sprejemljivega.

»Nepošteno bi bilo, če bi se, preden so zadeve dokazane, udeležil javnega linča«

»Nepošteno bi bilo, če bi se, preden so zadeve dokazane, udeležil javnega linča. Zadeve je treba dokazati. Če je vse to res, je to slaba popotnica za vse mlade, ki se odločajo za šport,« pa je javnost še opozoril Gabrovec.

Da je na JZS že pred časom ušel duh iz steklenice, so nakazala druga protislovja in nejasnosti. Na televiziji so pokazali zapisnik zveze o prijavi nasilja na treningu s strani ene od tekmovalk. Gabrovec je tudi ta sestanek priznal, zapisnik in vsebino pa označil za ponaredek in dodal, da je bil sestanek vezan na prestop v drug klub.

Težave pa se kopičijo tudi v drugih okoljih in zveza nima pravih prijemov za rešitve. Nekdanji reprezentant Vito Dragić, ki je bil zaradi spolne zlorabe varovanke na treningu obsojen na pogojno kazen, je poleti nemoteno organiziral treninge in kampe za mlade. Drugi trener Alen Vučina jo je pred uvedbo postopkov odnesel z javnim opravičilom tekmovalki. Po telefonu naj bi posredoval sporne fotografije le te. Trener, ki se je na enem od DP fizično lotil svoje varovanke, je ostal nekaznovan.

Na istem naslovu prijavljenih 39, a le dva delujoča kluba

Zgodba je nanesla tudi na zadnji boj za prevzem predsedniškega mesta, kjer so se za potrebe glasovanja množično ustanavljali fiktivni klubi. Samo zdajšnji podpredsednik zveze Mitja Jenuš jih ima na istem naslovu prijavljenih 39, a le dva delujoča. Na podoben način je ravnala nasprotna struje.

Na zvezi zadeve z ustavljanjem klubov urejajo, vse pa kaže, da bo treba preveriti tudi druge akte in strategijo delovanja.