Naši sosedi zaviti v črno: zgrudil se je in umrl na tekmi, posvečeni bratu

Nogometaš Giuseppe Perrino (29) se je v sredo zvečer zrušil na nogometnem igrišču v Poggiomarinu blizu Neaplja. Tekmo so igrali v čast njegovemu bratu Roccu, ki je umrl pred tremi leti v kolesarski nesreči.



Za Perrina, nekdanjega nogometaša Parme, je bil usoden srčni napad. Sredi tekme je izgubil zavest in se zgrudil. Reševalci so hitro prišli na pomoč, a je bilo prepozno. Tudi njegovega brata, v čigar spomin so igrali nogometno tekmo, je izdalo srce med treningom leta 2018.



Giuseppe je bil vezist, igral pa je še za številne nižjeligaške klube.



Komentarji: