Narobe slovenski nogomet, največji plači imata vratarja

Po koncu prestopnega roka je italijanski športni dnevnik Gazzetta Dello Sport pregledno objavil plače vseh nogometašev in vsote, ki jih klubi namenijo za osebne dohodke prvih moštev v serie A.



Razmerja plačnih sil se med slovenskimi nogometaši niso spremenila. Interjev vratar Samir Handanović ima z naskokom najvišjo letno plačo – 3,2 milijona evrov. To je slaba tretjina zaslužka najbolje plačanega slovenskega športnika Jana Oblaka, ki ima pri madridskem Atleticu skoraj 12 milijonov evrov neto. Čeprav so se pri Atleticu igralci in strokovni štab odločili, da za obdobje pandemije znižajo plače za 70 odstotkov. Atleticov trener Diego Simeone je, na primer, daleč najbolje plačani med vsemi kolegi z letnim dohodkom 42 milijonov evrov. Jojo prvi med igralci Ne eden, na vrhu zaslužkarjev sta kar dva vratarja. To je edinstven primer v Evropi. Pomeni, da slovenski nogomet razen Josipa Iličića ne premore nogometaša z višjo tržno vrednostjo. A tudi v Italiji priljubljeni in cenjeni Jojo je pri Atalanti le drugi. Pred njim je Argentinec Papu Gomez z dvema milijonoma evrov letne plače, 32-letni Kranjčan ima 1,8 milijona evrov plače.

Podatke za Atalanto je treba vzeti z rezervo. Moštvo iz Bergama, ki je že drugo sezono zapored v vrhu italijanskega prvenstva in se je letos uvrstilo celo v četrtfinale lige prvakov, naj bi imelo z 42,6 milijona evrov šele enajsti najvišji klubski proračun za plače. Pred njim je celo Cagliari (46 milijonov evrov), pri katerem Valter Birsa zasluži 600.000 evrov. Enak znesek prejema še Miha Zajc pri Genoi, ki ima za vsega 1,6 milijona evrov nižji proračun od Atalante in se vselej krčevito bori za obstanek. Z okroglim milijonom evrov je Belokranjec Jasmin Kurtić (Parma) tretji med slovenskimi zaslužkarji v serie A. Najnižja plača v italijanski prvi ligi znaša 40.000 evrov. Ronaldo je daleč, daleč spredaj Cristiano Ronaldo zasluži 31 milijonov evrov. Portugalski as je poglavje zase v najmočnejšem italijanskem prvenstvu. Njegovi najbližji zasledovalci so zelo, zelo daleč za njim. Nizozemec Matthijs de Ligt je pri osmih milijonih evrov, Belgijec Romelu Lukaku in Bošnjak Edin Džeko sta na tretjem mestu z zaslužkom 7,5 milijona evrov. Najstarejši zvezdnik v serie A, 39-letni Zlatan Ibrahimović, ni nezadovoljen s sedmimi milijoni evrov.



Vodstvo 35-letnega Portugalca in Juventusa ni presenetljivo, je pa to, da so tekmeci v primerjavi s »staro damo« reveži.

Juventus za plače letno odšteje 236 milijonov evrov oziroma kar 87 milijonov evrov več kot milanski Inter. Najskromnejši prvoligaš je Spezia, ki namenja za plače desetkrat manj oziroma 22 milijonov evrov.



Torinsko moštvo je kot ferrari, medtem ko drugi proti njemu dirkajo s fiči. Obe sloviti avtomobilski znamki sicer sodita pod okrilje Fiat Group kot devetkratni zaporedni italijanski prvak, ki ima skupno že 36 scudettov.



Med trenerji je na vrhu Interjev Antonio Conte z 12 milijoni evrov, medtem ko bo Andrea Pirlo kot novinec v serie A pri Juventusu zaslužil »le« 1,6 milijona. Njegov predhodnik Maurizo Sarri je prejel 5,5 milijona evrov.