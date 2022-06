Napovedovali so mu bleščečo kariero, zdaj ujet pri tem (VIDEO)

Svet je te dni šokiral posnetek nasilja z letališča Newark v ZDA. Napadalec se je spravil na letališkega delavca, posredovati je morala policija.

Najbolj so bili ob posnetku iz sebe Američani, ko se je razvedelo, kdo je nasilnež. To je Brendan Langley, ki je nekoč veljal za velik up lige NFL, a ni uspel tako, kot so napovedovali.

Danes igra v Kanadi, a bo verjetno odpuščen zaradi pretepa. Po spopadu so ga pridržali in bo nekaj časa preživel za zapahi.