Napake na ledu smo drago plačali

Hokejisti SŽ Olimpije so vstopili v sezono drugače kot v prejšnjih letih, tokrat prvič s tekmami lige prvakov. Nakar je sledil pristanek v dobro znano okolje razširjenega avstrijskega prvenstva, v katerem so se za uvod predstavili v bledi podobi. O tej smo se pogovarjali z Žigo Pancetom, kapetanom zmajev, za katerega je bilo gostovanje v Bolzanu prav posebno. Tam je nekoč igral in tudi zabil odločilni gol za naslov prvaka ICEHL.

Za Olimpijinim moštvom je tako uvodni nastop v sezoni v tekmovanju, ki je ključno za delovanje in odmevnost kluba, saj traja od septembra do pomladi. Kako bi se ozrli k temu porazu z 1:4 na premieri?

»Ni se vse skupaj tako razpletlo, kot smo si želeli in kot smo se na tekmo tudi pripravljali. V prvi tretjini smo zabili vodilni gol in lepo spravili uvodnih 20 minut pod streho, zgodba pa se nam je sesula v drugem delu. Preveč je bilo napak na ledu, pri obrambnih nalogah nismo bili natančni, vse to pa na takšni ravni tekmovanja drago plačaš.«

Sicer ste v sezono vstopili prek tekem lige prvakov. Proti moštvoma iz Nemčije in Finske ste izgubili štirikrat, sledi še dvojček, doma in na tujem, z močnimi Švicarji iz Zuga.

»Ne vem, sam se ne obremenjujem toliko z razmišljanjem o moči tekmecev v tem uvodnem delu sezone. Dobro, namesto običajnih pripravljalnih preizkusov smo zdaj igrali v tem tekmovanju, spoznavali smo na tekmah, koliko nam še manjka do najboljših, obenem je seveda takšna raven imenitna za uigravanje, preverjanje moči, tudi disciplino. In zato sem bil nato slabe volje po tem porazu v Bolzanu, ker preprosto nismo vaj s treninga prenesli na tekmo. Vem, v športu je to pogosto zahtevna naloga.«

Vseeno pa si boste tekmo na Južnem Tirolskem ohranili tudi v lepem spominu, saj se, kot vem, vedno radi vračate v mesto, kjer ste preživeli del svoje hokejske poti, kajne?

»Nedvomno! Vedno znova udarijo na plan lepi spomini, Bolzano bo zame vselej ena od najlepših postaj moje športne kariere. Sploh v sezoni, ko smo osvojili naslov prvakov nekdanje EBEL. In ko pridem v to dvorano in vidim, da me navzoči še vedno spoštujejo, sem lahko res vesel.«

Pred vami pa sta zdaj že novi zahtevni preizkušnji, v petek v vselej vročem Szekesfehervarju ter nato prvič v sezoni doma za točke ICEHL proti uglednemu KAC, ki pa je nepričakovano startal s porazoma proti Innsbrucku in novincu iz Feldkircha.

»To le potrjuje nepredvidljivost te lige, vedno znova moraš biti pozoren in zbran, vsak lahko premaga vsakogar. Fehervarja v prejšnji sezoni nismo premagali niti enkrat, morda pa je dober znak, da smo ga ugnali v letošnjem pripravljalnem obdobju. Gremo tekmo po tekmo, po gostovanju na Madžarskem razmišljajmo o tekmi s Celovčani.«