Nakamura in Caruana finalista ameriškega pokala

Prvi nosilec ameriškega pokala, ki trenutno poteka v Saint Louisu, in drugi igralec s svetovne ratinške lestvice Hikaru Nakamura je bil v uvodnem krogu izločilnih bojev praktično le nekaj potez oddaljen od presenetljivega poraza proti 16-letnemu Abhimanyuju Mishri.

Nakamura je turnir začel z ratinško znamko prek 2800 točk, a nato začasno zdrsnil pod to mejo, potem ko v partijah s standardnim časom za razmišljanje ni uspel izkoristiti dobljenih pozicij in se je moral obakrat zadovoljiti z delitvijo točke. V hitropoteznih podaljških se je nato znašel na robu prepada, potem ko je v prvi partiji doživel nepričakovan poraz z belimi figurami.

Potreboval je zmago

Za izenačenje je nujno potreboval zmago s črnimi figurami, zato je ogromno tvegal, a ponovno prišel v izgubljeno pozicijo. Situacijo pa je vendarle uspel zaplesti do te mere, da je njegov mladi nasprotnik ob pomanjkanju časa storil usodno napako in spregledal celo trdnjavo. Nakamuri se je nato v nadaljevanju podaljškov z remijem in zmago vendarle uspelo prebiti v polfinale.

V polfinalnem dvoboju proti Lenierju Dominguezu je neprimerno bolj suvereno upravičil vlogo favorita in si zagotovil mesto v finalu. Zdaj 37-letni Nakamura je v zadnjem obdobju že večkrat namignil, da razmišlja o zaključku svoje tekmovalne kariere. V intervjuju po zanj srečnem četrtfinalnem razpletu je še enkrat ponovil, da v zadnjem času med igranjem ne uživa več tako kot včasih.

Druga zmaga na ameriškem pokalu po letu 2023 pa bi zagotovo priskrbela morebitno motivacijo za nadaljevanje kariere. V prvem finalnem obračunu ga čaka zmagovalec prve edicije tekmovanja leta 2022 Fabiano Caruana. Slednji je bil po dveh serijah podaljškov boljši od branilca naslova Levona Aronjana.

Lavrenčič v dobri formi

Najpomembnejše tekmovanje v naši bližini pa je evropsko prvenstvo za člane, ki poteka v romunskem Eforie Nordu na obali Črnega morja. Med skoraj 400 nastopajočimi je tudi več kot 40 igralcev z ratingom preko 2600 točk. Na prvenstvu, na katerem se tekmovalci potegujejo za prestižen evropski naslov in vstopnice na letošnji svetovni pokal, so tudi štirje slovenski predstavniki.

Najbolje med njimi je začel najmlajši, 16-letni Matic Lavrenčič, ki je pred kratkim postal svetovni mladinski podprvak. Dobro formo je očitno prenesel tudi v člansko konkurenco, saj mu je na uvodu že uspelo nekaj izvrstnih partij proti višje postavljenim tekmecem in se spogleduje s svojo prvo normo za naziv velemojstra.

