Največji nogometni zvezdnik v solzah: »Ljubim ta klub« (VIDEO)

Ljubim ta klub.

Messi upa, da bi se nekoč vrnil

Prestop v PSG? Nič še ni podpisano

(34) se je z novinarsko konferenco na uradno poslovil od Barcelone, za katero je igral vso kariero. Messi je v solzah priznal, da si je želel ostati v Kataloniji, toda finančne težave kluba tega niso dopustile.»Jaz in družina smo bili letos prepričani, da bomo ostali tu, doma. To smo si želeli bolj kot kar koli,« je dejal igralec, ki je bil od konca junija brez pogodbe z Barcelono. »Še vedno se nisem sprijaznil z realnostjo, s tem, da moram zapustiti klub in spremeniti življenje. Ljubim ta klub.«Messija v zadnjih dneh močno povezujejo s prestopom v PSG, ki si ga v Evropi realno edini nekako lahko privošči, potem ko se mu je odpovedal Manchester City. Tega ni potrdil, dejal pa je, da je to verjetno.»Po 21 letih odhajam s tremi katalonsko-argentinskimi otroki,« je še dejal Messi, ki je bil z Barcelono 10-krat španski prvak. »Vse sem dal za ta klub in nikoli si nisem mislil, da se bom kdaj moral posloviti. V zadnjih dneh sem veliko razmišljal o tem, kaj naj povem, ampak resnično ne vem, kaj bi rekel. Res je težko po toliko letih. Nisem pripravljen na to. Za nami so tako lepi kot težki časi, ampak ljudje so me vedno imeli radi.«Medtem ko je več tisoč navijačev od zunaj v nejeveri spremljalo slovo, je Messi novinarjem povedal, da upa, da bi se nekoč vrnil v klub. »Upam, da se bom vrnil in da bom del tega kluba na kakršen koli način.« Konferenco si je samo prek youtuba v živo ogledalo skoraj 700.000 ljudi.Kar zadeva prestop v PSG, Messi še ni ničesar podpisal, ampak po poročanju medijev iz Francije je le vprašanje ur, kdaj bo uradno postal član PSG, ki mu ponuja dvoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za eno leto. Kot je poročal L'Equipe, naj bi Messijeva plača znašala 40 milijonov evrov neto na leto.Messi bo predvidoma že danes zvečer oziroma v ponedeljek šel na zdravniški pregled, nato pa tudi uradno dal svoj podpis na papir, ki bo finančno zadovoljil njega, razžalostil pa številne navijače Barcelone.