Največja slovenska trail tekaška prireditev: prijave so že odprte

V Kranjsko Goro in preostale destinacije v Julijskih Alpah znova prihaja svetovna serija v trail teku – UTMB World Series. Julian Alps Trail Run by UTMB je največja slovenska trail tekaška prireditev, za katero so lani prejeli kar 2200 prijav iz 55 držav sveta.

Letos organizatorji pričakujejo kar 3000 tekačev in približno 7000 obiskovalcev iz okoli 60 držav sveta. Prijave so se odprle v prvih dneh januarja. Dogodek je veliko zanimanje požel že v predprijavah, saj so organizatorji prejeli kar 2500 predprijav, kar pomeni, da se bodo nekatere razdalje zagotovo kmalu zapolnile.

Prijavite se na spletni strani trailrun.si. Julian Alps Trail Run by UTMB je edina slovenska prireditev, ki je del elitne svetovne serije UTMB World Series. Trase povezujejo mnoge destinacije Julijskih Alp. Kraljevska 170-kilometrska I Feel Slovenia Ultra Trail Julian Alps poveže dolino Soče, Bled, Žirovnico, Jesenice in Kranjsko Goro. Tekači morajo v 170 km premagati še za približno en Mt. Everest vzpona (približno 8500 m).



Na voljo imajo še 100-kilometrsko traso s startom iz Radovljice, 60-kilometrsko s startom iz Žirovnice ter 25, 15 in 10 km krožne trase v Kranjski Gori. Letošnja novost je krožna 25-kilometrska trasa v Kranjski Gori, ki bo odkrila mnoge prekrasne skrite kotičke v glavni destinaciji dogodka.