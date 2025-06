Največja pogodba v zgodovini športa: Ronaldo bo prejel pol milijarde evrov, zasebno letalo, gospodinjsko pomočnico … (FOTO)

Cristiano Ronaldo (40) je podpisal najdonosnejšo pogodbo v zgodovini športa. Po poročanju britanskega tabloida The Sun lahko portugalski zvezdnik v dveh letih zasluži kar 492 milijonov funtov (577 milijonov evrov), s čimer je postal najbogatejši športnik vseh časov. Podrobnosti razkrivajo, da bo igral za Al Nassr do svojega 42. leta.

Britanski medij navaja, da je Ronaldo prejel celo vrsto privilegijev, s katerimi so ga želeli spremeniti v »sanjski obraz« za Savdsko Arabijo, državo, ki v zadnjih letih vlaga ogromne zneske v šport, zlasti nogomet. Njegova pogodba z Al Nassrom je označena kot »mega posel«.

Koliko bo zaslužil Ronaldo?

Letno: 208,65 milijona evrov

Mesečno: 17,39 milijona evrov

Tedensko: 4,01 milijona evrov

Dnevno: 573.306 evrov

Na uro: 23.890 evrov

Na minuto: 398,05 evra

Na sekundo: 6,62 evra

Možnost zaslužka več kot pol milijarde evrov

Poleg osnovne letne plače bo Ronaldo prejel tudi bonus za podpis pogodbe v višini 28 milijonov evrov, ki se bo povečal na 44,58 milijona evrov, če bo aktiviral drugo leto sodelovanja. Po virih iz Savdske Pro lige bo prejel tudi 15 % lastniškega deleža v klubu, kar je vredno 38 milijonov evrov.

Dodatne nagrade vključujejo 4,69 milijona evrov za osvojitev Zlate kopačke in 9,39 milijona evrov, če Al Nassr osvoji naslov savdskega prvaka. Tako bi Ronaldo lahko skupaj zaslužil več kot 500 milijonov evrov pred iztekom pogodbe.

FOTO: Reuters

Vrhunska oskrba tudi zunaj igrišča

Ronaldo in njegova družina bodo deležni vrhunske oskrbe tudi izven igrišča. Klub bo zanje plačal 16-člansko osebje, vključno s 3 vozniki, 4 gospodinjskimi pomočnicami, 2 kuharjema, 3 vrtnarji in 4 varnostniki. Strošek zanje bo znašal približno 1,64 milijona evrov.

Na voljo bo imel tudi zasebno letalo v vrednosti skoraj 5 milijonov evrov, poleg tega pa mu bodo savdska podjetja ponujala sponzorske pogodbe, ki bi lahko dosegle 70 milijonov evrov.

»Ronaldo privablja pozornost – morali so ga 'pozlatiti'«

Neimenovani vir je za The Sun povedal, da so bili vodilni v savdski ligi »zelo zaskrbljeni« nad morebitnim Ronaldovim odhodom, predvsem med nedavnim prestopnim rokom, ko so ga skušali zvabiti drugi klubi zaradi Svetovnega klubskega prvenstva.

»Lastniki vedo, da je on obraz lige, oseba, ki privablja največje zvezde in mednarodno pozornost. Morali so ga zadržati za vsako ceno. Bil je popolnoma zavesten svoje vrednosti – in zato so mu ponudili še več denarja, bonitet in bonusov kot ob prvi pogodbi.«

Z lastniškim deležem ga želijo zadržati blizu tudi po koncu kariere, saj verjamejo, da bo kot ambasador lige še naprej privabljal igralce, sponzorje in svetovno pozornost.

»Če bi Ronaldo odšel, bi to bil ogromen udarec za celotno ligo. On je zdaj naše bogastvo, ki ga moramo varovati in negovati – tudi če to pomeni plačati več kot kadarkoli prej.«

Ronaldo v številkah: skoraj 100 golov v 111 nastopih

Ronaldo se je Al Nassru pridružil januarja 2023 po koncu druge epizode pri Manchester Unitedu. Njegov prihod je sprožil val prestopov evropskih zvezdnikov v Savdsko Arabijo. V dresu Al Nassra je do zdaj odigral 111 tekem in dosegel 99 golov v vseh tekmovanjih.

V sezoni 2023/24 je Ronaldo dosegel 50 golov v 51 tekmah, kar je bila njegova najboljša sezona v klubu. V savdski ligi je zadel 35-krat v 31 tekmah, s čimer je podrl dotedanji rekord (34 golov) Abderrazaka Hamdallaha.

V sezoni 2024/25 je Ronaldo vnovič navdušil s 35 goli v 41 nastopih, vključno z 8 goli v 8 tekmah Lige prvakov AFC, kjer je Al Nassr prišel do četrtfinala. Na prvenstvu je znova najboljši strelec s 25 zadetki.