Veliki Air Jordan objel Dončića. Poglejte, kaj je o tem povedal Luka

Kdo ve, če je Luka Dončić na tekmi vseh zvezd tako užival kot drugi NBA-zvezdniki, toda nekaj sproščenih dni v Clevelandu, kjer so si konec tedna dali duška najboljši košarkarji na svetu, mu ni škodovalo. Malo mar mu je bilo, da je imel v zmagovalnem moštvu LeBrona Jamesa, ki je s 163:160 premagalo moštvo Kevina Duranta, obrobno vlogo. Za nepozabnih pet minut slave na all star weekendu se je splačalo priti na vzhod ZDA v največje slovensko mesto zunaj domovine. Nekaj čarobnega ima tale naš fant iz Ljubljane in Slovenije, če se ob njem ustavljajo največji in mu več kot le sežejo v roke. Le dva dneva pred novim letom leta 2019 je našega asa med tekmo ob izvajanju avta zmotil možakar s kapuco, ki je v zvezdniški prvi vrsti ob parketu spremljal Dončićeve vragolije. »Namenil mi je nekaj besed v slovenskem jeziku,« je Luka po tekmi v Los Angelesu proti LA Lakers razkril kratek pomenek z legendarnim in le nekaj dni pozneje tragično preminulim Kobejem Bryantom, ki je našega zvezdnika predstavil tudi hčerki Gianni. Po tekmi sta si izmenjala še nekaj besed in se nastavila fotografom. Delček zgodovine se je ponovil v dvorani Rocket Mortgage FieldHouse, ko se je za trenutek navijaško spozabil največji Michael Jordan.

Presenetil je tudi svoje telesne čuvaje, ko se je v teku nenadoma obrnil proti Luki, in ga iskreno objel. »Kako si. Ostani zdrav,« je 59-letni Jordan našemu asu namenil besede in pozdrav, ki so pri marsikaterem drugem košarkarju v bližini sprožile kanček zavisti. Vidno ganjen in presenečen Luka tudi po tekmi ni mogel skriti čustev in deške sreče. »Neverjetno. Ne vem, kako naj pojasnim. Pozna moje ime,« je Dončić odgovoril na novinarsko vprašanje, kako je doživel srečanje z zvezdnikom in vzornikom, ki je z zlatimi črkami pisal zgodovino NBA, košarke, ter nazadnje tudi milijarderjem z lastno blagovno znamko (Air Jordan) znotraj največjega športnega opremljevalca Nike. Eden od najdragocenejših manekenov je tudi 22-letni Ljubljančan. Leta 2019 je sklenil petletno pogodbo, vredno približno 75 milijonov evrov.

Curry dobrodelno zadeval

Prvi zvezdnik košarkarskega cirkusa ob peti zaporedni zmagi ekipe LeBrona Jamesa – zaradi smrti matere je dvoboj izpustil Kevin Durant, kapetan nasprotnega moštva – je bil ostrostrelec Stephen Curry. S trojkami je nizal rekorde, dosegel jih je največ, 16, v tekmah vseh zvezd, največ ob polčasu, osem, največ v četrtini, šest, vse pa začinil s 50 točkami in nazivom najkoristnejšega igralca 66. dvoboja nekoč selekcij zahoda in vzhoda. Slednja je v skupnem seštevku zmag še vedno v prednosti s 37:29. Pri poražencih je bil najučinkovitejši Philadelphijin Kamerunec Joel Embiid s 36 točkami. Curry je bil tudi dobrodelen: za vsako točko je prispeval tisoč ameriških dolarjev, trojka 3000, naziv najboljšega pa 10.000 dolarjev. Luka Dončić je v 25 minutah še tretjič zapored v tekmah vseh zvezd dosegel osem točk (met 3:6, za tri 2:4) ter dodal tri podaje.