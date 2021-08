Najprej PSG, potem dolgo nikogar

Da je Lille v zadnji sezoni osvojil naslov francoskega nogometnega prvaka, je večja senzacija, kot če bi Napoleon pobegnil z otoka Svete Helene in znova krenil v bitko narodov. Razmetavanje denarja pri PSG in šopirjenje v najbolj romantičnem mestu na svetu nista vodili v lagodje na igrišču, doge iz francoske Flandrije so grizle do naslova, letos bi lahko Parižane v beg pognali že lajanje in bevskanje.



Tako je bilo že v superpokalu, dobil ga je Lille. Za denar bi vsi grizli, torej, kakšni so proračuni letošnjih pretendentov za visoka mesta v ligue 1, ki se je začela s sinočnjim dvobojem med Monacojem in Nantesom? PSG 500 milijonov evrov, v primerjavi s preteklo sezono je to 50 milijonov manj, Lyon 250 (–25), Marseille 250 (+100), Monaco 215 (–5), Lille 147 (enaka vsota). Od dog je pred sezono v Milan odvandral tretji francoski reprezentančni vratar Mike Maignan, Boubakary Soumaré je bil za še sedem milijonov evrov več (20) prodan Leicesterju. A ostal je udarni turški trojec Zeki Čelik, Yusuf Yaziči in Burak Yilmaz. Odšel je šampionski trener Christophe Galtier, novi je Bretonec Jocelyn Gourvennec. Kadrovalo se je seveda v boemskem Parizu. Achraf Hakimi (Inter, odkupnina 60 milijonov evrov), Danilo Pereira (Porto, 16), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (Milan), vsi zadnji trije so bili prosti igralci; to ni slab nakup, bi rekli. Nakup TV-pravic na psu

Tako kot povsod na svetu tudi v Franciji nekateri imajo denar, celo preveč, nekateri pa živijo iz rok v usta. Znižanje vsote iz televizijskih pravic za ligue 1, koronavirus, zaradi tega zaprtje tribun za gledalce in nobenih prihodkov od vstopnic ... Francosko prvenstvo je pred največjo ekonomsko krizo v zgodovini, prihodnost ni rožnata. Od TV-pravic kitajsko-španske skupine Mediapro, tudi za drugo ligo, bi moralo po pogodbi pasti 780 milijonov evrov na sezono. Podjetje se je umaknilo in lani izplačalo le 243,6 milijona evrov, vsak klub pa si je prvotno sezonsko obetal po 20 milijonov evrskega denarja več. Amazon je luknjo zapolnil z 250 milijoni evrov za pravice do osmih tekem na ligaški krog, enako je imel Mediapro za 780 milijonov. Vsota 250 milijonov, seveda razdeljenih po klubih, pa za klubsko preživetje v deželi galskih petelinov ni niti za ptičjo krmo. Ker je Amazon toliko tekem dobil (le) za četrt milijarde evrov, so živci popustili televizijski hiši Canal+. Zaradi televizijskih pravic se je spopadla tudi na sodišču. BeIN Sports in Canal+ sta se namreč sprla, pred dvema letoma sta podpisala solicenčno pogodbo o pravicah do prenašanja dveh tekem ligue 1 na kolo za vsoto 332 milijonov evrov na sezono. Canal+ bi moral to vsoto plačati katarskemu partnerju, ta pa ligaškemu združenju. Marko Uršič

