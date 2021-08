Najlepše slovenske kolesarske ture za cestne kolesarje

Kolesarske ture v Sloveniji

V Sloveniji se je v zadnjih letih cestno kolesarstvo nedvomno razširilo in pridobilo veliko oboževalcev. Danes že ogromno ljudi izbira to aktivnost, ki napolni dušo in hkrati poskrbi za fizično zdravje. V naši državi pa imamo to srečo, da imamo krasne in urejene kolesarske poti ter veliko cest, kjer lahko cestno kolesarimo. Kot že omenjeno, imamo v Sloveniji ogromno krasnih poti, primernih za cestno kolesarstvo. Seveda pa lahko vedno prevozite samo ali turo opravite v. Važno je, da turo prilagodite sebi in svojemu trenutnemu počutju.

Vzpon na Mangartsko sedlo je ena izmed najbolj priljubljenih kolesarskih tur pri nas. Če obožujete gore, a nimate gorskega kolesa, naj vas pomirimo; tura je primerna tudi za cestno kolo. Gre za v Sloveniji, ki pa je pozimi zaradi vremenskih razmer zaprta. Pot se začne v vzpne čez in nato nadaljuje po dolini. Se lahko odpravite tudi po krožni poti, dolgi 130 km. Tura vključuje kar tri prelaze. Na trasi je bil že nekajkrat organiziran kolesarski maraton Alpe. Pot ponuja čudovite razglede na naravo in gore, ki vam bodo vzeli dih.

Dravska kolesarska pot velja za. Skupno je dolga 510 km; prične se ob izviru reke Drave v Italiji, nadaljuje preko Avstrije v Slovenijo in naprej na Hrvaško, kjer se zaključi ob sotočju rek Mure in Drave. Del v Sloveniji je dolg 145 km in pretežno poteka po manj prometnih lokalnih cestah ter urejenih kolesarskih poteh. Pot je in vse, ki radi odkrivajo čudovite skrite kotičke, ki jih ponuja naša država.

Parenzana je pot, ki je idealna. Poteka od Trsta (Italija) do Poreča (Hrvaška). Slovenski del poti pelje ob obali, vmes pa vas čaka kolesarjenje mimo čudovitih vinogradov in solin ter ohladitev med vožnjo v predorih, kjer je nekoč tekla železnica. Ker je precej nezahtevna, je, zaradi toplega vremena pa je kolesarjenje možno v vseh letnih časih.

Kako se na turo pripraviti?

Glede na to, da je tukaj govora o daljših turah, se je nanje treba tudi ustrezno pripraviti. Najprej seveda upoštevajte, in na podlagi tega načrtujte vožnjo. Pred odhodom dobro ter mu napolnite pnevmatike. Poiščete lahko tudi bližnji, kjer vam lahko v celoti pregledajo kolo ter odpravijo morebitne napake. In se temu primerno oblecite. S seboj pa je smiselno imeti tudi za katera boste v primeru dežja zelo hvaležni. (čista oblačila, higienski pripomočki ...). Na pot obvezno vzemite dovolj ter kvalitetne, ki vas bodo napolnili z energijo.

Katero opremo potrebujete?

Najpomembnejši del opreme je seveda cestno kolo. Slednje je z ukrivljenim krmilom in tankimi pnevmatikami narejeno tako, da je čim bolj prilagojeno vožnji po asfaltu. Dobro je, da kolo redno vzdržujete. Tudi servis koles je pomemben, saj tako poskrbite, da vaš jekleni konjiček deluje brezhibno. Kolo si lahko nastavite tako, da se bo najbolje prilegalo vam. Na ustrezno višino je treba nastaviti tudi, saj se s tem lahko izognemo poškodbam ter bolečinam v hrbtenici.

V primeru daljših tur so pomemben del opreme tudi. Pri oblačilih so še posebej pomembne kolesarske hlače, ki lahko preprečijo ali vsaj omilijo bolečine v zadnjici ter vas zaščitijo pred nastankom morebitnih odrgnin. Kolesarski čevlji so narejeni tako, da preprečujejo zdrs in omogočajo boljši prenos moči med pedaliranjem.

Ker je treba na tako pot s seboj vzeti kar nekaj stvari, je najboljše, da imate na sebi tudi. Ta je narejen tako, da se čim bolje prilega vašemu telesu, vas med vožnjo ne ovira ter čim manj obremenjuje hrbtenico. V nahrbtniku imate lahko dodatna oblačila, vodo, prigrizke ter vse ostalo, kar potrebujete.

Na poti vas lahko hitro ujame tudi mrak, zato toplo priporočamo, da imate na kolesu tudi. Tudi vaša oblačila so lahko nekoliko svetlejša, da vas ostali udeleženci prometa hitreje opazijo. Za lažje spremljanje svoje hitrosti in prekolesarjene poti vam bo odlično služil. Dodatno si lahko omislite tudi.