Naježili se boste: tako je odmevala Zdravljica v Stožicah (VIDEO)

V Stožicah se nocoj nadaljuje tekma slovenske izbrane vrste v odbojki. Pred njimi je težka naloga, saj bodo skušali premagati olimpijske prvake Francoze.

Medtem ko se igralci znojijo na parketu, pa se na vso moč za podporo svojemu moštvu trudijo vzhičeni slovenski navijači, ki so prišli v dvorano opremljeni z zastavami in ostalimi navijaškimi rekviziti. Posebej lepo je bilo slišati uglašenost navijačev, ki so tik pred sodniškim žvižgom za začetek tekme zapeli slovensko himno Zdravljico. Kako je odmevala v dvorani Stožice, prisluhnite v spodnjem posnetku.

Želja po zmagi je vsekakor velika tudi med zvestimi navijači - kar 11 tisoč jih je v dvorani,, ki so po poročanju novinarke 24ur pred samo dvorano spekli dva odojka. »Nadeli so jima pomenljivo ime: prvemu Franci, drugemu pa Ja,« je zapisala.

Obe reprezentanci sta v prvem krogu slavili.