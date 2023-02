Najboljša športnika Celja sta Tim in Tina (FOTO)

Že dolgo Celje ni poznano le kot knežje, temveč tudi kot športno mesto. To dokazuje tudi veliko športnic, športnikov in ekip, ki so letos prejeli priznanja in nagrade na že 55. prireditvi Športnik leta.

Za glasbene vložke je poskrbela celjska skupina LPS, ki nas je lani zastopala na Evroviziji.

»Naše mesto je dom nekaterih najbolj nadarjenih športnikov v državi, regiji in celo na svetu, dosežki vseh, ki v celjskem športu v takšni ali drugačni vlogi delujejo, pa nas upravičeno delajo ponosne,« je zbranim polaskal župan Mestne občine Celje Matija Kovač, ki se je prireditve v celjskem Narodnem domu udeležil skupaj z vršilcem dolžnosti direktorja občinske uprave Gregorjem Delejo, priznanja najboljšim pa podeljeval s Sašo Jeram, novo predsednico Športne zveze Celje.

Zahvala tudi bivšemu županu

Laskavi naziv celjskega športnika leta je letos pripadel deskarju Timu Mastnaku, ki je v paralelnem slalomu v deskanju na snegu na olimpijskih igrah v Pekingu osvojil srebrno medaljo, v paralelnem veleslalomu pa je v končni razvrstitvi zasedel tretje mesto.

»Vedno je lepo prejeti priznanje v domačem kraju, ob tej priložnosti pa bi se v imenu vseh športnic in športnikov Mestne občine Celje rad zahvalil tudi nekdanjemu županu Bojanu Šrotu, ki je bil velik podpornik celjskega športa, obenem pa čestital novoizvoljenemu Matiji Kovaču. In verjamem, da bomo še naprej deležni enako dobre ali še boljše podpore,« je dejal Mastnak. Drugo mesto je pripadlo atletu Maticu Ianu Gučku, tretje pa smučarju Martinu Čatru. Priznanje oziroma naziv najboljše športnice Celja v minulem letu je pripadlo Tini Šutej, ki je v skoku s palico osvojila bronasti medalji na svetovnem in evropskem prvenstvu, obenem je zasedla tretje mesto v seštevku diamantne lige. Tudi ona se je vsem zahvalila za izkazano čast in dejala, da so njeni cilji v letošnjem letu še višji. »In verjamem, da bova s trenerjem še naprej dosegla dobre rezultate,« je dejala Šutejeva, ki je bila že lani izbrana tudi za najboljšo slovensko atletinjo. Drugo mesto je pripadlo odlični mladi plezalki Sari Čopar, tretje pa je zasedla drsalka celjskega Drsalnega kluba Daša Grm.

V moški ekipni konkurenci so priznanje najboljše ekipe v letu 2022 prejeli člani Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, ki so bili prvaki državnega prvenstva, uvrstili so se tudi v osmino finala lige prvakov, v ženski ekipni konkurenci pa so si priznanje z državnim pokalom, državnim prvenstvom in mednarodno ligo Waba prislužile članice Ženskega košarkarskega kluba Cinkarna Celje. Kar 15 posameznikov je prejelo priznanja za strokovno delo v letu 2022.

Podelili so tudi bronaste plakete, ki so jih prejeli Srečko Jošt iz Društva jadralnih padalcev Albatros Celje za pomemben mednaroden dosežek med trenerji ter Marko Jugovič, Aleksandra Lešek in Slavko Horvat za 25 let neprekinjenega dela v športu. Za 35 let so si srebrno plaketo prislužili Dušan Konda, Herman Wirth in Boris Vrščaj, zlato pa za 45 let Marjan Fabjan in Irena Naglav ter ekipi Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško za 75 let delovanja.

Ekipa Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško

Dušan Konda (drugi z leve), eden od prejemnikov zlate plakete, z nekaterimi najboljšimi kajakaši