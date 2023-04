Na zelenici zapele pesti: Handanović je dobil rdeči karton (VIDEO)

Tekma med Juventusom in Interjem bi bila težko bolj dramatična in napeta. Ljubitelji nogometa so bili priča besnemu Dušanu Vlahoviću, golom, drami na zakoncu in celo skupinskemu pretepu. Glede na to, da je bila to prva tekma v polfinalu italijanske lige, si lahko ljubitelji italijanskega nogometa samo predstavljajo, kako napeto bo na povratni tekmi.

Za dramo na koncu je poskrbel slovenski vratar Samir Handanović, ki se je zapletel z Juanom Cuadradom. Najprej sta se drug drugega lotila z besedami, a vse skupaj je hitro preraslo v fizični obračun, ko je Cuadrado odrinil Handanovića. Slovenski vratar se ni pustil, vrnil mu je in sledil je pravi kaos na zelenici, ki so se mu pridružili tudi drugi igralci.

Po pretepu je sodnik obema pokazal rdeči karton, kar pomeni, da nobeden od njiju ne bo mogel nastopiti na povratni tekmi. Strasti se niso pomirile niti, ko sta se ekipi odpravili proti slačilnici.

