Na Vršič le 500 ponyjev

Šesta izvedba podviga s kolesi pony na Vršič ni uspela ubraniti svojega tradicionalnega termina v začetku junija, zato pa se v Kranjsko Goro vrača v novem. Tako bodo 20-palčna kolesa brez prestav navkreber znova pognali v soboto, 5. septembra.

Na Red Bull Goni Pony 2020 bo spet nekaj prvič. Prvič število udeležencev ne bo poskočilo do novega rekorda (lani jih je bilo 1320), saj je v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje za organizacijo javnih prireditev omejeno na 500 kolesark in kolesarjev. Toliko je že prijavljenih na letošnje tekmovanje.



Tako bo petstoterica kolesarjev, prav toliko ponyjev in kostumov kolesarila v spomin na šestdeseta, sedemdeseta in osemdeseta leta. Prizorišče bo legendarna vršiška cesta. »Sestavine za Red Bull Goni Pony 2020 so torej zagotovljene. Za več udeležencev in več zabave ob kolesih pa držimo pesti za prihodnje leto,« so sporočili organizatorji. Ena od letošnjih sestavin bo tudi naš mojster smučarskega krosa in marsičesa na dveh kolesih ​Filip Flisar. Lani je udeležence spodbujal iz spremljevalnega vozila, letos pa pride s kolesom.