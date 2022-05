Na Vrhniko se vrača argotlon: po teku z ovirami še zabava do jutranjih ur (FOTO)

Začeli so se topli meseci, ki so po vsej državi polni športnih prireditev. Letošnji junij bodo zaznamovale številne tekaške prireditve, vse od tistih za posameznike kot tudi za skupine. Tudi na Vrhniko se 11. junija vrača argotlon – tek z ovirami, ki tekmovalcev ne pusti ravnodušnih, predvsem pa ne čistih in suhih. Letos se bo tekačem na progi pridružila tudi exatlonovka Vanja Štembergar.

Niti dež še nikdar ni ustavil tekmovalcev. Ravno nasprotno! FOTO: Špela Kačar

Tudi tokrat organizatorji obljubljajo približno 10-kilometrsko traso, ki je po njihovem mnenju najboljša doslej. Udeleženci bodo po različnih koncih Vrhnike premagovali okoli 30 zabavnih in atraktivnih ovir, ki so zasnovane po vzoru vojaškega urjenja. Zvečer pa sledi še sprostitev – na isti dan bo namreč tradicionalna prireditev Noč na Vrhniki, na kateri bodo nastopili tudi, Joker out,inDESIGN, Victory in

Posebnost argotlona je predvsem dejstvo, da gre za športno-rekreacijski dogodek in ne tekmovanje. Glavni namen je torej predvsem zabava, pa tudi izziv, saj tekmovalci preizkusijo svoje psihofizične sposobnosti. Udeleženci teka si sami določajo tempo, prav tako pa veliko vlogo igrata tudi medsebojni spodbuda in pomoč.

Na argotlon se lahko prijavite na tej povezavi.