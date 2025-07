Na višino po moč, v vodo po hitrost

Julij se izteka in kot ponavadi ob tem času je plavalna karavana na najpomembnejši tekmi mednarodne sezone. Letošnje svetovno prvenstvo gosti Singapur, tekmovanja v nekaterih panogah, tako tudi v vaterpolu, se končujejo, v maratonskem plavanju se je preizkusila tudi Špela Perše, naša reprezentantka iz radovljiškega kluba, zdaj pa je na vrsti še tisti najodmevnejši del – plavalni praznik v 50-metrskem bazenu. Slovenske barve bosta tokrat zastopala Sašo Boškan ter Janja Šegel. Glede na izkušnje je Ravenčanka udarni adut zdesetkane izbrane vrste.

»Pri meni sicer ostajajo najvišja pričakovanja za tekmo na 200 m prosto, to je še vedno moja paradna disciplina,« ne skriva, toda obenem tudi pove, da ji sprva v sezoni ni šlo vse po željah, zato je začela več pozornosti namenjati hrbtni tehniki in tudi upanju, da bi pri tem dosegla več. »Drži, res sva s trenerjem (Matija Medvešek, dolgoletni trener Fužinarjevih plavalcev, o. p.) začela razmišljati o spremembah, nato pa je tudi on podčrtal, da se kaže osredotočiti na 200 m prosto, ker je tudi že preteklost potrdila mojo konkurenčnost.« Ob omembi te discipline sicer spomin vedno znova uhaja na najodmevnejši dosežek slovenskega plavanja doslej – srebrno olimpijsko kolajno Sare Isaković pred 17 leti v Pekingu.

Na zadnjem SP, decembra lani v Budimpešti, zaradi zdravstvenih težav Janje Šegel ni bilo.

Korošica bo tako napadla polfinale v svoji omenjeni udarni disciplini in morda še kaj več. »To je vendarle moja glavna tekma sezone, zato sem tudi rdečo nit letošnjega treninga namenila pripravljenosti za Singapur,« je dejala 24-letnica, potem ko se je vrnila s tritedenskih višinskih priprav v Font Romeuu v Franciji: »Resda so bile to moje prve priprave na višini v tem letu, sem pa vedno v preteklosti dobro plavala, ko sem se vrnila z njih. V treh tednih sem pridno trenirala, vzdušje je bilo v Franciji prav plavalno, saj sta bili tam tudi del nemške izbrane vrste ter ukrajinska reprezentanca.«

Na zadnjem velikem tekmovanju, SP v 25-metrskem bazenu decembra lani v Budimpešti, kjer vselej poskrbijo za izjemen plavalni praznik, je zaradi zdravstvenih nevšečnosti ni bilo: »Prav veselila sem se tega prvenstva, ampak zdravje je vendarle na prvem mestu in zato tudi zdaj menim, da je prav, ker sem ostala doma. Morda bi se mi potem podrlo kaj v prihodnji, torej letošnji sezoni in pravzaprav sem ponosna na to, kako sem se odločila.«

Je pa zdaj pred njo že izziv Singapurja, obenem tudi privajanje na drugačno podnebje ter časovno razliko. »Toda glede te v preteklosti nisem imela težav, prizorišče pa tudi poznam, saj sem bila tu pred desetimi leti na mladinskem svetovnem prvenstvu,« je še dejala v želji po najboljšem plavanju v sezoni prav na največji tekmi. Nato pa bodo sledile kratke počitnice: »Nekje ob morju, a daleč od bazena (smeh).«