Legendarni trener ima raka, izpolnili mu bodo zadnjo željo

Nekdanjemu švedskemu nogometnemu trenerju Sven-Göranu Erikssonu bodo marca po vsej verjetnosti uresničili veliko željo po vodenju Liverpoola na tekmi legend proti Ajaxu. Nekdanji selektor Anglije je januarja razkril, da ima raka trebušne slinavke in da bo v najboljšem primeru živel še eno leto.

V seriji televizijskih pogovorov je 76-letnik razkril, da je pristaš Liverpoola in da si je vedno želel voditi moštvo z Anfielda.

Rdeči iz mesta Beatlov so v izjavi za javnost sporočili, da se bo Eriksson pridružil trenerskemu štabu ekipe legend, ki bo 23. marca na Anfieldu gostila legende Ajaxa.

»Nekdanji selektor Anglije se bo na klopi pridružil Ianu Rushu, Johnu Barnesu in Johnu Aldridgeu na vsakoletni dobrodelni tekmi legend. Vsi v klubu se neizmerno veselimo, da Sven-Görana Erikssona in njegovo družino pozdravimo na Anfieldu,« so na spletni strani zapisali pri Liverpoolu.