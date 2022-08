Na ogled mesta kar s formulo 1

Švedski nogometaš Emil Forsberg je nemški Leipzig včeraj razkazal dirkaški legendi Davidu Coulthardu. Po mestu sta se zapeljala v predelanem bolidu F1 - dvosedu Oracle Red Bull Racing z V10 motorjem. Ta doseže hitrost do 320 kilometrov na uro. Ulice Leipziga so se nenadoma stresle, napolnil jih je vonj po zažgani gumi, ljudje so se ozirali za zvokom, ki je bil tako zelo podoben tistemu legendarnemu rohnenju F1 motorjev izpred nekaj let. Oglejte si video na Polet.si