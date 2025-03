Na Hrvaškem jeza: »Švicarji se z vsemi silami trudijo uničiti uspeh Zrinke Ljutić«

Švicarski medij Blick je podrobno spremljal zaključek svetovnega pokala v alpskem smučanju, pri čemer je posebno pozornost namenil ženskemu slalomu, kjer je mali kristalni globus osvojila Zrinka Ljutić. S poročanjem Švicarjev se ne strinja hrvaški portal Večernji, kjer so zapisali, da se Švicarji z vsemi silami trudijo uničiti uspeh Zrinke Ljutić.

Blick priznava zasluženost njenega uspeha, vendar opozarja na odsotnost Mikaele Shiffrin zaradi poškodbe, kar bi lahko vplivalo na končni razplet sezone. Kljub temu je Ljutić postala šele druga Hrvatica, ki je osvojila mali kristalni globus v slalomu, s čimer je ponovila dosežek legendarne Janice Kostelić.

Ljutić je v zadnji tekmi sezone v Sun Valleyju zasedla deseto mesto, kar je bilo dovolj, da je v skupnem seštevku discipline ohranila prednost pred konkurentkami. »Ne morem še verjeti,« je izjavila po tekmi, zavedajoč se veličine svojega dosežka.

Shiffrin povprečno osvajala 81 točk na tekmo

Blick v svoji analizi izpostavlja, da je Shiffrin zaradi poškodbe v Cortini d'Ampezzo morala izpustiti večji del sezone, vključno z nekaj slalomskimi tekmami. Shiffrin se je vrnila šele pred koncem sezone in v Sun Valleyju slavila svojo 101. zmago v svetovnem pokalu. Blick navaja statistične podatke, ki kažejo, da bi bil izid verjetno drugačen, če bi Shiffrin tekmovala v vseh tekmah, saj je povprečno osvajala 81 točk na tekmo, medtem ko je Ljutić zbrala povprečno 54 točk.

Mikaela Shiffrin FOTO: Sean M. Haffey Getty Images Via Afp

Kljub tej hipotetični razpravi, ki je pogosta v športnih analizah, dosežek Zrinke Ljutić ostaja izjemen. Vsaka sezona prinaša svoje izzive, vključno s poškodbami, ki so neizogiben del vrhunskega športa. Ljutić je izkoristila priložnost, pokazala mentalno moč in bila v vrhunski formi, ko je bilo to najbolj potrebno.

Blick se v članku dotakne tudi Camille Rast, ki se je v Sun Valleyju borila s posledicami padca in hematoma na kolku. Kljub bolečinam in izčrpanosti je pokazala borbeni duh, vendar ni mogla bolje od 14. mesta na tekmi in tretjega mesta v skupnem seštevku slaloma.

Ljutić je s svojim dosežkom osvetlila hrvaško alpsko smučanje in postavila nov mejnik, ki bo zagotovo navdihnil prihodnje generacije smučarjev.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Blick, Vecernji.