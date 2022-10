Na hrbtu bo imela manjše breme

V Taškentu se bo jutri začelo svetovno prvenstvo v judu, že prvi dan bo ob Davidu Štarklu (do 60 kg) Slovenijo zastopala tudi Maruša Štangar (do 48 kg). Judoistka Olimpije se po operacijah kolena in rame, ki ju je imela po lanskih OI v Tokiu, uspešno vrača na blazine. Po 3. mestu na junijskih sredozemskih igrah v Oranu si je 24-letna Ljubljančanka nedavno priborila še dve kolajni na turnirjih za svetovni pokal v Oberwartu (3.) in Riccioneju (2.).

Kako dobro ste pripravljeni – v odstotkih?

»Ne vem, to težko rečem. Vem le, da (še) nisem stoodstotna in da imam še rezerve. Zato bi bilo zame bolje, če bi bilo prvenstvo na sporedu pozneje in bi imela še kakšno preizkušnjo.«

Zakaj ste se vseeno odločili odpotovati v Taškent – zaradi kvalifikacijskih točk za OI v Parizu?

»Da, uvrstitve na SP prinašajo res veliko točk, že z eno dobljeno borbo jih dobiš precej. Zdaj sem na svetovni lestvici 40., zaradi česar moram narediti kakšen rezultat in se čim prej povzpeti, da bom lahko decembra nastopila na mastersu, na katerem lahko nastopi po 32 najboljših judoistk. Po kolajnah v Avstriji in Italiji je trenerka Olga Štirba ocenila, da sem nared za SP oziroma da lahko na njem dobim borbo ali dve. Seveda bo veliko odvisno od žreba.«

Kakor koli se čudno sliši, bi bila lahko to tudi prednost. Ker ne boste imeli prevelikih pričakovanj, se boste lahko borili sproščeno.

»Gotovo bom imela na hrbtu manjše breme. Ker vem, da nisem v najboljši formi, ne bom toliko pričakovala od sebe kot sicer, zato pritisk ne bo tako velik. A spomnim se, da sem na mladinsko SP leta 2017 odpotovala poškodovana, pa sem v Zagrebu vseeno osvojila kolajno. Takšne stvari se dogajajo, a se ne gre preveč zanašati nanje. Vesela sem, da se moja forma dviguje, nisem pa še tam, kjer bi si želela biti. Lahko pa mi verjamete, da ne grem le nastopat, poskušala bom doseči čim več. Moj dolgoročni cilj so OI 2024, Taškent pa je ena od stopnic do Pariza.«

Ste že bili v Uzbekistanu?

»Da, tam sem že tekmovala, a nisem dosegla kakšnega uspeha.«

Kako vam je bilo všeč tam?

»Nisem imela toliko časa, da bi si ga ogledala, spomnim pa se okusne hrane.«

S hrano imate kot študentka II. stopnje magistrskega programa živilstvo na Biotehniški fakulteti poseben odnos, kajne?

»Pred kratkim smo s sestro Anjo, ki si je žal na pripravah na Rogli poškodovala koleno, trenerko Olgo ter profesorjema Evgenom Benedikom in Blažem Cigićem z Biotehniške fakultete v zelo ugledni reviji Journal of the International Society of Sports Nutrition objavili znanstveni članek na temo hujšanja med vrhunskimi judoisti. Rezultate smo začeli zbirati v začetku leta 2020 in dobili vzorec 138 vrhunskih borcev z vsega sveta.«

Kakšne so bile ugotovitve?

»Da najboljši judoisti iz top 20 hujšajo tako, da imajo manj negativnih posledic. Poleg tega niso prezgodaj začeli zbijati kilogramov. To pomeni, da lahko proces hujšanja vpliva na uspeh. Pomemben je pameten pristop.«