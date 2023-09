Veste, zakaj je današnji dan poseben za slovenske košarkarje?

Slovenija je vedno imela odlične košarkarje, žal pa smo na velikih košarkarskih tekmovanjih redno doživljali razočaranja. No, do leta 2017. Takrat se zgodil Eurobasket 2017, na katerem se je naša reprezentanca povzpela na vrh. Postala je evropski prvak in navdušila celotno Slovenijo.

Košarka velja za enega izmed najbolj konkurenčnih ekipnih športov, zato je zlata medalja naše reprezentance na evropskem prvenstvu še toliko več vredna. Do danes tega uspeha ni uspelo ponoviti še nobeni naši reprezentanci v ekipnih športih. Nazadnje se mu je približala odbojkarska reprezentanca, ki je včeraj z zmago nad francosko izbrano vrsto osvojila bronasto medaljo na evropskem prvenstvu.

Slovenska košarkarska reprezentanca je na Eurobasketu 2017 navduševala iz dneva v dan. Zmagala je na prav vsaki tekmi. Na koncu je premoč morala priznati tudi srbska izbrana vrsta. V naši reprezentanci je ključno vlogo na prvenstvu odigral zlati kapetan Goran Dragić. Pomemben člen je bil tudi Luka Dončić, ki je imel takrat šele 18 let. Je pa vsak reprezentant na tistem prvenstvu naredil to, kar se je od njega zahtevalo. In to z odliko.

Golobradi Luka Dončić je na prvenstvu pokazal, da je dragulj svetovne košarke. FOTO: Blaz Samec/Delo

Na zadnjem evropskem prvenstvu je naša reprezentanca izpadla v četrtfinalu, na nedavnem svetovnem prvenstvu pa je zasedla končno sedmo mesto. Rezultata, ki Slovencev nista navdušila tako zelo kot tisti iz leta 2017. Je pa popolnoma mogoče, da se bomo z našo reprezentanco v prihodnjih letih še veselili. Dončić, ki je bil na svetovnem prvenstvu tudi njen kapetan, ima šele 24 let. S takšnim asom bo naša reprezentanca še na nekaj prvenstvih v ožjem ali širšem krogu favoritov.

V spodnjem videu lahko obudite evropsko prvenstvo iz leta 2017, ki bo za vedno ostalo zapisano z zlatimi črkami v slovensko športno zgodovino.