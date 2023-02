Za Urha Černivška, ki je že več kot 10 let član Kluba borilnih veščin Sun Braslovče, velja, da ima močne pesti in veliko srce. Trenira pod vodstvom Simona Jana. Lansko leto je bilo zanj še posebno uspešno, saj je na evropskem prvenstvu v Turčiji kljub poškodbi osvojil bronasto medaljo.

Urh Černivšek.

Urh Černivšek je star 25 let, borilne veščine, taekwondo in kickboxing, pa je začel trenirati v prvem letniku srednje šole. Potem se je redno zaposlil na policiji, kjer dela še zdaj. Njegovo službeno mesto je v Cerknici, logistika oz. usklajevanje službe s treningi in tekmovanji, kjer dosega izvrstne rezultate, je zahtevno.

Osebni trener

»Minulo leto je bilo zame zelo uspešno, krona pa je nedvomno medalja z evropskega prvenstva v Turčiji. Od leta 2019 sem član kickboxing reprezentance Slovenije, prej pa sem bil član taekwondo reprezentance. Sem večkratni državni prvak, dosegal sem zavidljive rezultate na večjih mednarodnih tekmovanjih in svetovnih pokalih. Moja strast sta šport in gibanje, zato sem si vedno želel znanje deliti naprej. Opravil sem licenco za osebnega trenerja in od leta 2018 v Mozirju kot glavni trener vodim treninge v Kickboxing sekciji kluba Sun Braslovče,« poudari Urh.

Na podelitvi medalj v Turčiji.

»Na prvenstvo sem se dobro pripravljal,« je povedal in izpostavil pomembno vlogo trenerja: »Simon mi stoji ob strani na vsakem koraku in vsestransko žrtvuje svoj čas za nas, tekmovalce. Na evropsko prvenstvo v Turčijo je prišel na lastne stroške, samo da nas je lahko spremljal in vodil. Takšnega trenerja si vsakdo želi in res vabim vse generacije, da se mu pridružite na treningih v Šempetru, v prostorih nekdanjega Aera, kamor smo se lani preselili iz Braslovč«, sklene Urh.