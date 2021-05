Množica ljudi v Brdih, plapolajo slovenske zastave, vse je v rožnatem (VIDEO)

V Goriških Brdih se je danes odvijal pravi kolesarski praznik. Današnja 15. etapa med Gradežem in Gorico (147 km) na 104. kolesarski dirki po Italiji se je deloma odvila tudi v Sloveniji. Karavana se je slovenskih cestah opravila okoli 40 km po Goriških Brdih in v okolici Nove Gorice.Dogajanje na cesti so popestrili tudi spremljevalni dogodki v občinah Nova Gorica in Brda, za kolesarje pa je prilo navijati več tisoč ljudi. Prizorišče kolesarske dirke je bilo v rožnatih barvah.Kraji ob trasi so tako deloma obarvani v rožnato, v Novi Gorici so zasadili 1000 vrtnic v rožnati barvi, pri promociji mesta kot Evropske prestolnice kulture leta 2025 sodelujejo tudi šolarji, dijaki in umetniki, izdelali pa so tudi velikanski rožnato-zelen dres, ki pooseblja prihod Gira ter prihajajočo Dirko po Sloveniji.