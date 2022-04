Mladim kolesarjem podaril čevlje in dirko

Decembra lani je naš vrhunski kolesar Matej Mohorič, trenutno 4. na lestvici Mednarodne kolesarske zveze, predstavil svojo fundacijo MM za pomoč mladim kolesarjem v Sloveniji. »Gre za pomoč v razvoju kolesarstva predvsem na starostno zelo občutljivi ravni mladincev in mladink. Stroške zagona je Matej kril iz svojega žepa,« je povedal direktor Kolesarskega kluba Kranj Matjaž Zevnik in dodal: »Že naši predhodniki so ob športnem delu postavljali trdne temelje pri vzgoji otrok, varnosti na cesti ter razvijanju kakovostnega in vrhunskega športa pri otrocih, mladih in odraslih. Tudi danes si prizadevamo, da bi čim več mladih potegnili z ulic, izpred računalnikov in televizorjev ter jih pritegnili v šport.«

Tudi sam bo navijal

Mohorič, njegov trener je bil nekdaj tudi Zevnik, se je skupaj s člani kluba odločil, da obudi pred leti ugaslo kolesarsko dirko na Trsteniku. »Dejal je, da jo bo on financiral, vsem mladim kolesarjem KK Kranj pa je tudi podaril kolesarske čevlje. Prvič jih bodo preizkusili prav na tej dirki,« je dejala sekretarka kluba Maša Zevnik, ki v svojih rokah drži vajeti organizacije: »Preizkus je organiziran za licencirane tekmovalce v starostnih kategorijah deklic in dečkov ter mladink in mladincev. Dirka na Trsteniku je bila nekdaj prepoznana kot vrhunski preizkus za te starostne kategorije po vseh naših klubih in nadejamo se ponovno velikega odziva, saj gre za staro, poznano kolesarsko dirko v novi preobleki, ki nam jo je pomagal ukrojiti Matej, ki je kot član našega kluba postal svetovni mladinski prvak na cestni dirki 2012 in svetovni prvak U23 leta 2013, ko je bil njegov trener prav Matjaž.«

»Kljub prestopu v tujino in bleščeči profesionalni karieri bo vedno naš fant, ki se je nekega dne pojavil na vratih kluba in dejal, da bi bil rad kolesar. Še danes kdaj pa kdaj oddelava skupni trening. Seveda smo ponosni na njegove uspehe, letos nas je začel razvajati že zelo zgodaj, saj je marca kot prvi Slovenec zmagal na La Classicissimi, enodnevni klasični dirki med Milanom in San Remom.« V kranjskem klubu povedo, da bo ob dirki organizirano še druženje kolesarjev predšolske dobe, Mohorič pa je omogočil, da bo prav vsak prejel spominsko majico in medaljo, ki so jih izdelali v Centru Korak iz Kranja. Vrhunec dogajanja v soboto, 30. aprila, bo vsekakor prisotnost Mateja Mohoriča, ki si bo kljub obveznostim in pripravam na nove preizkuse vzel dan za druženje s kolesarskimi upi, med katerimi je tudi sam začenjal svojo vrhunsko kariero.