Mladi športnik se bori za življenje, njegov oče prosi: »Molite za mojega Ivana«

Mladi splitski judoist Ivan Bezić, podprvak Hrvaške, se bori za življenje, potem ko mu je virus gripe okužil srčno mišico.

To so objavili na strani njegovega judo kluba Pujanke Split in dodali besede Ivanovega očeta: »Prosim, molite za mojega Ivana in naj čuti vašo podporo. Je v komi in bije težak boj za življenje (virus gripe je okužil srčno mišico). Je pogumen borec in naj čuti podporo svojih ljudi. Dragi naši, molite z vsem srcem, da bo naš Ivan iz tega boja prišel kot zmagovalec!«