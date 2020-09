Minuto pred startom so lahko sneli maske (FOTO)

V soboto so najprej tekli na pet kilometrov. FOTO: arhiv Konjiški maraton

Pred startom so morali biti v maskah. FOTO: arhiv Konjiški maraton

16 startov je bilo na prireditvi.

Maratona se je udeležil tudi domačin Oliver Tič (desno), ki je spomladi zaradi epidemije začasno prekinil 25.000-kilometrsko hojo od Argentine do Aljaske. FOTO: facebook

minulo nedeljo se je v Slovenskih Konjicah zaključila prva velika tekaška prireditev letos – že osmi Konjiški maraton. Organizatorji so zaradi strogih ukrepov, povezanih s koronavirusom, dolgo razmišljali, ali jim ga bo uspelo izpeljati in ali bodo zanj sploh dobili dovoljenje. Ko pa je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) prižgal zeleno luč, so zavihali rokave. In uspelo jim je.Res pa je bila zaradi posebnih ukrepov, povezanih s priporočili NIJZ, tekaška prireditev izvedena v dveh dnevih, v soboto so izvedli tek na pet kilometrov, v nedeljo pa še na 10-kilometrski progi, vključno z državnim prvenstvom v cestnih tekih. V dveh dneh se je tako imenovanega maratona z dušo v Slovenskih Konjicah udeležilo okrog tisoč tekačev in organizatorjev. A vse je potekalo v skladu s pravili NIJZ, zato je bilo število udeležencev omejeno na 500. Toliko jih je lahko bilo na startu v soboto in nato tudi v nedeljo.»Vsi prisotni so na prizorišče lahko stopili le v maskah, pri čemer so se takoj po vstopu odpravili v boks, ki jim je bil določen že na startni številki, in si nadeli rumeno tekaško majico, ki so jo prejeli na dom po pošti. V vsak boks je bilo postavljenih največ 50 tekmovalcev, ki so jim razkužili roke, nato pa so na start počakali v maskah in na točkah, zarisanih na tleh, kar je poenostavilo ohranjanje 1,5-metrske varnostne razdalje. Minuto pred startom so lahko maske sneli in tekli brez njih, takoj po prihodu v cilj pa so jim organizatorji zagotovili nove,« je razložilaiz službe za odnose z javnostmi Konjiškega maratona.Po prečkanju startne linije prvega boksa so v razmiku nekaj minut sledili starti iz preostalih boksov, kar je v dvodnevni prireditvi naneslo vrtoglavih 16 startov. Prav tako so organizatorji pred prireditvijo po vzoru kolesarske dirke Tour de France uvedli dolžnosti navijača, da so se športni navdušenci lahko vrnili ob prizorišča na varen in odgovoren način. »Navijači tako niso imeli vstopa na startno-ciljni prostor, lahko pa so tekače spodbujali s primerne razdalje kjer koli ob trasi,« še razloži Goriškova.Slovenski atleti so se v nedeljo razveselili tudi državnega prvenstva v cestnih tekih na 10 kilometrov, na katerem sta, tako kot že lani, slavila lanska državna rekorderjain, pri čemer je slednji le za tri sekunde ugnal, ta je sicer večkratni zmagovalec konjiške tekme. Na sobotni tekmi na pet kilometrov sta slavila zmago domačininOrganizatorji so bili deležni veliko pohval, tudi sami so bili z izvedbo zelo zadovoljni. »Dokazali smo, da se vse da, če sta le volja in vztrajnost. Rekli smo si, da se ne bomo dali in bomo prireditev izpeljali, čeprav bi bilo lažje obupati. Tudi zato, ker mnogim letos organizirani tek zelo manjka. Zato pa to je maraton z dušo. In če smo si ljubljanskega pred leti zapomnili po snežni različici, si bomo letošnjega konjiškega po koronatekmi,« je sklenil predsednik organizacijskega odbora