Minevajo tri desetletja od zlatega finskega poletja Iztoka Čopa

Podvigi slovenskega športa si sledijo kot po tekočem traku, sleherna doba predstavi svoje šampione. In tako ima enkrat asa kolesarstvo, naslednjič junakinjo brez konkurence športno plezanje, zimske zgodbe so športni Sloveniji sploh pisane na kožo, nase močno opozarja tudi pod žarometi aren v ekipnih panogah. V veslanju se je zgodba o prvakih ustavila, spomini pa so lepi. Na današnji dan, pred natanko 30 leti, je Iztok Čop postal svetovni prvak.

V tisti deževni soboti, 26. avgusta 1995, v Tampereju na Finskem je pri komaj 23 letih zaokrožil svojo zbirko kolajn v absolutni konkurenci, saj je dotedanji srebrni ter trem bronastim dodal še to zlato, a obenem tu njegove športne zgodbe še zdaleč ni bilo konec. Seveda si takrat niti on niti kdorkoli drug – bodisi iz najožjega kroga domačih bodisi v veslaških krogih na Bledu – ni upal niti pomisliti, da bo pred njim še tako veličastna kariera. Izjemno bero kolajn je sklenil pri svojih 40 letih, ko je na olimpijskih igrah v Londonu v dvojnem dvojcu z Luko Špikom osvojil bron.

Podvig z naslovom prvaka mu je razkril novo pot, ki je vodila tudi k zlati olimpijski kolajni.

Po vsem videnem pred prihodom na Finsko naš junak ni bil udarni favorit. Poznavalci so več možnosti za naslov pripisovali krepko bolj izkušenima Nemcu Thomasu Langeju, dotlej sedemkrat svetovnemu prvaku in dvakrat olimpijskemu zmagovalcu, in Estoncu Jüriju Jaansonu, ki je blestel še v časih Sovjetske zveze. Tudi učenec češke veslaške šole Vaclav Chalupa je užival izjemen ugled, posebno poglavje je pripadalo samovšečnemu Xenu Müllerju, enemu vodilnih švicarskih športnikov tiste dobe ter sošolcu Denisa Žveglja na univerzi Brown pri Bostonu. V finalu je bil še italijanski reprezentant Giovanni Calabrese.

»Šest kandidatov za tri kolajne,« smo takrat objavili v Delu med pričakovanjem velike finalne sobote, ki je pozneje najbolj osrečila 23-letnega veslača iz blejskega kluba. V svojem športu je prestal že marsikaj, z omenjenim Žvegljem osvojil tudi dvakrat naslov mladinskega svetovnega prvaka, a Tampere 1995 je bil sploh poseben. »Svoje cilje sem izpolnil, ker imam polno zbirko,« je dejal takrat po sanjski finalni predstavi in marsikdo med privrženci takrat zelo priljubljenih veslačev v Sloveniji se je dejansko ustrašil, da bo pospravil čoln v hangar in prekinil športno pot.

Toda na prizorišču je Miloš Janša, nepozabni režiser slovenske veslaške pravljice, zbranim poročevalcem iz Slovenije dejal: »Menim, da je Iztok veliko bolj ambiciozen, kot to kaže navzven. Zmaga mu je dala toliko samozavesti, da bo z njo stopil na višjo raven tekmovalnega razvoja.« In dejansko se je to pozneje tudi zgodilo. Podvig z naslovom svetovnega prvaka mu je razgrnil še neodkrita obzorja na šampionski poti, sledili so novi mejniki, med drugim pet let pozneje v Sydneyju tudi zlata olimpijska kolajna v dvojnem dvojcu s Špikom ...