Milijardo prebil tudi Messi

Milijarder tudi Jordan

Messi 7,6 milijona pred Ronaldom

Največji nogometni zaslužkarji: 1. L. Messi (Arg, Barcelona) 106 mio €, 2. C. Ronaldo (Por, Juventus) 98,4 mio €, 3. Neymar (Bra, PSG) 80,8 mio €, 4. K. Mbappé (Fra, PSG) 35,3 mio €, 5. M. Salah (Egi, Liverpool) 31,1 mio €

Športni klub (dolarskih) milijarderjev je v svoje vrste sprejel novega uglednega člana. V prestižno društvo se je namreč po pisanju ameriške poslovne revije Forbes z argentinskim velemojstrom(33 let) »včlanil« še drugi nogometaš po portugalskem velezvezdniku(35). Pred njima sta od aktivnih športnikov več kot milijardo ameriških zelencev zaslužila le še šampiona iz ZDA, igralec golfa(44) in boksarmlajši (43).Messi je magično mejo prebil letos, ko se je zavihtel na vrh največjih nogometnih zaslužkarjev na svetu. V minulih dvanajstih mesecih je na njegov bančni račun pljusknilo – reci in piši – 106 milijonov evrov, od katerih mu je večino navrgla letna plača pri Barceloni (77,4 milijona evrov), lep kos bogate denarne pogače pa si je odrezal tudi s sponzorskimi sredstvi (28,6 milijona evrov). Argentinski čarodej je sicer pred kratkim dvignil obilo prahu, ker je zaradi nestrinjanja s politiko vodenja kluba (za)grozil z odhodom iz katalonskega velikana, katerega član je že skoraj dvajset let.Potem ko so odgovorni pri Barceloni vztrajali, da do konca izpolni vse pogodbene obveznosti, je as iz Rosaria po več tednih pregovarjanj vendarle popustil in pristal na to, da bo dres španskih podprvakov nosil (vsaj) še eno sezono. Messiju po Forbesovih izračunih na lestvici največjih nogometnih zaslužkarjev za ovratnik diha njegov večni tekmec Ronaldo, na tretjem in četrtem mestu sledita zvezdnika moštva Paris Saint-Germain – Brazilecin Francoz. Elitna deseterica je v dvanajstih mesecih zaslužila več kot pol milijarde evrov (570 milijonov evrov), kar je enajst odstotkov več kot leto poprej. Športni milijarder je sicer tudi legendarni ameriški košarkar, 57-letni, ki pa je do takšne vsote prišel po koncu svoje izjemne športne poti. Največ po zaslugi sanjske pogodbe z znamenitim ameriškim proizvajalcem športne opreme Nike, od katerega naj bi letno prejemal po skoraj 110 milijonov evrov. Odličen posel je opravil tudi z nakupom košarkarskega kluba Charlotte Hornets, za katerega je leta 2010 odštel približno 150 milijonov evrov. Zdaj je po ocenah Forbesa vreden že 1,26 milijarde evrov.