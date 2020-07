Milan Mandarić še zaupa poražencema

Nova priložnost za poraženca

Triglav z lepim izhodiščem

Prva tekma dodatnih kvalifikacij za obstanek v 1. SNL med drugouvrščeno ekipo v 2. SNL Gorico in devetouvščenim iz 1. SNL Triglavom se je razpletla brez zmagovalca, izid je bil 1:1 (Bede Osuji 27.; Kristjan Arh-Česen 30.). Zaradi gola v gosteh je v prednosti Triglav. Povratna tekma bo v četrtek v Kranju.

Nekdanji že Menalo, Tomić, Savić, Bagnack

Predsednik Nogometnega kluba Olimpijaje ušel hujšim kritikam in navijaškemu pogromu in bo v ZDA celil rane zaradi fiaska na državnem prvenstvu. Čeprav se je število njegovih podpornikov močno zmanjšalo (ali jih ni več, razen najbolj ogroženih z njegovega plačilnega seznama), je prvi mož zeleno-belih neomajen v tem, da klub še tretjič popelje na slovenski vrh in celo v ligo prvakov. Kdo še verjame predsedniku, da je Olimpija pod njegovo taktirko sposobna doseči slovenski vrh, kaj šele ujeti raj, je po njegovih nerazumnih in vse prej kot posrečenih kadrovskih potezah v pokoronskem obdobju vprašanje za več kot milijon evrov. Vsaj toliko, najbrž pa še precej več, je stala odstavitev trenerja, ki je bil za nameček, ker je moral oditi v trenutku, ko je bila Olimpija na vrhu lestvice, nagrajen še z obtožbami, nevrednimi ugleda poslovneža. Ta je, mimogrede, v enem letu svoje odločitve že večkrat spremenil.Potem ko so se načrti povsem sfižili in se krivci za polom iščejo vsepovsod drugje kot pred lastnim pragom, se bo Mandarić danes po daljšem obdobju odpravil k družini v Kalifornijo. Še prej je sporočil svoje ambiciozne načrte. Kljub tekmovalnemu in denarnemu polomu se ni odrekel strokovnemu štabu, v ospredju katerega sta preračunljiv športni direktorinvajenec na trenerskem stolčku, na katerem je namesto Hadžića želel videti izkušenega moža z evropskimi izkušnjami. Kot je Mandarić brez kančka samokritike povedal za srbski del televizijske postaje Sportklub, bo še vztrajal, saj da ima vrsto poslovnih partnerjev, ki so pripravljeni podpreti njegov projekt pri Olimpiji in se mu tudi pridružiti. Prav tako je dopustil možnost, da proda svoj upravljavski delež novim lastnikom. »Nisem poraženec, bolj se nagibam k odločitvi, da Olimpijo najprej vrnem na vrh slovenskega nogometa in se nato poslovim,« je v pogovoru z novinarjem še povedal 81-letni poslovnež, ki bo imel več težav z vrnitvijo kolikor toliko zaupanja in ugleda kluba pod njegovim vodstvom pri morebitnih pokroviteljih kot z vrnitvijo na Triglav.Mandarićeva kadrovska čistka, ki jo narekuje selekcija športnega direktorja, bo krepko spremenila igralski kader za naslednjo sezono. Ta se bo z državnim prvenstvom sicer začela že 12. avgusta, dva dni prej bo Olimpija z Mariborom in Muro izvedela, s kom se bo pomerila v prvem krogu kvalifikacij za evropsko ligo. Prva in edina tekma bo 27. avgusta. Olimpija bo šla v novo sezono brez vidnih članov začetne enajsterice in s pretežno igralci, ki jih je selekcioniral Hadžić. Med njimi bo utegnil igralsko voditeljsko paličico prevzeti prav njegov adut in v zaključnih tekmah najboljši posameznikinse je iztekla pogodba, posojenise je vrnil v Dinamo,je kupil beograjski Partizan,ni prepričan, da se bo aktiviral člen v pogodbi, po katerem bi se ta podaljšala še za eno sezono. To je le nekaj najvidnejših posameznikov, pri čemer bi ob zajetni odškodnini lahko odšla tudi prvi strelecin. Rane in bolečine bi Rudonja rad zacelil z vrnitvijo