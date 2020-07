»Michael Schumacher se bori«

Predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) Jean Todt je nedavno dejal, da je obiskal Michaela Schumacherja. Ob tem je izrazil upanje, da se bo sedemkratni svetovni prvak v prihodnosti prvič po smučarski nesreči pred sedmimi leti pojavil v javnosti.



Todt je na prizorišču dirke za VN Madžarske za britanski Daily Mail povedal, da je Schumacherja videl pretekli teden. »Bori se. Upam, da ga bo svet lahko znova videl. Za to si prizadevajo on in njegova družina.« Decembra 2013 zadnjič v javnosti Schumacher se od decembra 2013, ko je doživel hudo nesrečo med smučanjem, ni pojavil v javnosti. Od takrat okreva v svoji hiši na obrobju jezera v Ženevi in Todt, ki je bil športni direktor Ferrarija ob njegovih petih naslovih, je eden redkih, ki ga lahko obiščejo. Rekordi mu niso mar Predsednik Fie je dejal, da ni pomembno, če bo Britanec Lewis Hamilton počasi izboljšal vse Schumacharjeve rekorde. Hamilton ima že največ prvih startnih mest (90), šest zmag mu manjka do rekordnih 91, do sedmih naslovov prvaka pa ga loči le še eden. »Vem, da lahko pride do tega, da bo Hamilton izboljšal vse Michaelove rekorde kot dirkač z največ naslovi v zgodovini. Z Mercedesom ima vse potrebne sestavine za ta dosežek. Resnično mi ni mar za to. Spomnim se leta 2000, ko sem bil na zmagovalnem odru v Suzuki z Michaelom, ko je osvojil prvi naslov prvaka s Ferrarijem. Rekel sem mu, da najini življenji nikoli več ne bosta isti. Dosegli smo vse, kar smo hoteli. Je po taki nesreči, kot jo je imel Michael, sploh pomembno, ali bo Hamilton osvojil več lovorik?«